Trendyol Süper Lig’de ilk 4 haftada Fenerbahçe 10 puanla liderlik koltuğunda yer alırken, Galatasaray ve Beşiktaş ise puan kaybetmedi. Ayrıca ligde ilk 4 haftada toplam 94 gol atıldı.

Trendyol Süper Lig’de ilk 4 hafta tamamlandı ve milli maçlar nedeniyle ara verildi. Ligin ilk 4 haftasını topladığı 10 puanla Fenerbahçe lider tamamladı. Beşiktaş ile Galatasaray da sarı-lacivertlileri 9 puanla takip ediyor. Adana Demirspor ise 1 puan ve averajla son sırada yer aldı.

6 takım yenilmedi

Süper Lig’de geride kalan 4 haftada 6 takım yenilgi yüzü görmedi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Eyüpspor ve Göztepe mağlup olmayan takımlar arasında yer aldı.

Galatasaray ve Beşiktaş puan kaybetmedi

Süper Lig’de oynanan 4 haftada iki takım puan kaybetmedi. Galatasaray ve Beşiktaş oynadığı 3 müsabakadan da 3 puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılıların, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçından, Beşiktaş’ın da bir haftayı BAY geçtiği için maç eksiği bulunuyor.

5 takım galibiyet alamadı

Yeni sezonda bu haftaya kadar 5 takım ise henüz galibiyetle tanışamadı. Geride kalan 4 haftada Corendon Alanyaspor ve Trabzonspor 2, Kayserispor, Hatayspor ve Adana Demirspor da 1 puan toplayabildi.

Toplam 94 gol atıldı

Süper Lig’de ilk 5 haftada oynanan mücadelelerde toplam 94 gol atıldı. Ligin en golcü takımı 10 golle Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlilerin ardından Başakşehir 10, Galatasaray da 9 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Trabzonspor ise henüz gol sevinci yaşayamadı. Bordo-mavililer, ayrıca ligde gol yemeyen tek takım konumunda bulunuyor.

Krzysztof Piatek ve Edin Dzeko krallık yarışında zirvede

Fenerbahçe’nin Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko ile Başakşehir’in Polonyalı forveti Krzysztof Piatek, 4 haftada rakip fileleri 4 kez havalandırdı ve gol krallığı yarışında zirvede yer aldı. Bu ikilinin ardından Beşiktaş’tan Ciro Immobile, Fenerbahçe’den Fred, Başakşehir’den Joao Figueiredo, Antalyaspor’dan Braian Samudio ve Miguel Da Costa’nın da 3’er golü bulunuyor.

Krzysztof Piatek ve Fred’den hat-trick

Ligde oynanan 4 haftada iki futbolcu hat-trick yaptı. Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Fred, 3. haftadaki Çaykur Rizespor deplasmanında 3 gol kaydetti. Başakşehir’in Polonyalı futbolcusu Krzysztof Piatek de 4. haftada İstanbul’da oynadıkları Antalyaspor mücadelesinde 3 gol sevinci yaşadı.

En gollü maç: Başakşehir - Antalyaspor

Ligin en gollü maçı 4. haftada İstanbul’da, Başakşehir ile Antalyaspor arasında oynandı. Bu müsabakada toplam 7 gol atıldı. Turuncu-lacivertlilerin gollerini Krzysztof Piatek (3), Joao Figueiredo ve Deniz Türüç kaydederken, kırmızı-beyazlılarda da Sam Larsson rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

Ayrıca Antalyaspor - Göztepe, Sivasspor - Trabzonspor, Konyaspor - Kayserispor ve Eyüpspor - Trabzonspor müsabakalarında gol sesi çıkmadı.

5 kırmızı kart çıktı

2024-2025 sezonunda şu ana kadar 5 futbolcu kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Gaziantep FK’dan Quentin Daubin, Sivasspor’dan Uğur Çiftçi, Antalyaspor’dan Güray Vural, Hatayspor’dan Guy-Marcelin Kilama ve Adana Demirspor’dan da Tolga Kalender kırmızı kart gördü.

Sami Uğurlu ve Arda Turan kırmızı kartla cezalandırıldı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu ile Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, kırmızı kartla oyun dışında kalan çalıştırıcılar oldu. Uğurlu, ilk haftada İstanbul’da oynanan Konyaspor maçında kırmızı kart gördü ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) 7 maç ceza verdi. İlk defa Süper Lig’de takım yöneten Turan ise deplasmandaki Alanyaspor mücadelesinde kırmızı kartla dışarıda kalırken, PFDK’dan 1 maç ceza aldı.

İlk teknik direktör ayrılığı Trabzonspor’dan

Sezona iyi başlayamayan ve galibiyet alamayan Trabzonspor, teknik kadroda değişiklik yaptı ve Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı. Bu aynı zamanda Süper Lig’de bu sezonki ilk teknik adam değişikliği oldu.

Ligin yenileri Eyüpspor ve Göztepe iyi başladı

Ligin yeni takımlarından Eyüpspor ile Göztepe sezona iyi bir başlangıç yaptı. Eflatun-sarılılar 2 galibiyet, 2 beraberlikle 8 puan toplarken, İzmir ekibi de 1 galibiyet, 3 beraberlikle 6 puan aldı. Diğer bir yeni ekip Bodrum FK ise 1 kez galip gelirken, 3 kez de mağlubiyet yaşadı.