Türkiye’de, 2024-2025 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi sona erdi. Yaz transfer döneminde Süper Lig’de en fazla transferi 17 oyuncuyla Gaziantep FK yaparken, transfer yasağı bulunan Samsunspor, Adana Demirspor ve Kayserispor kadrosuna oyuncu dahil edemedi. Dört büyüklerden Trabzonspor 13, Fenerbahçe ve Beşiktaş 8’er, Galatasaray da 7 oyuncuyla sözleşme imzaladı.

Türkiye’de 24 Haziran’da başlayan ve 82 gün süren 2024-2025 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi gece yarısı itibarıyla tamamlandı. Süper Lig kulüpleri de yaptıkları transferlerle kadrolarını güçlendirdi. 82 günlük yaz transfer döneminde 16 Süper Lig takımı toplamda 158 oyuncuyu transfer etti.

En fazla transferi 17 oyuncuyla Gaziantep FK yaptı

Süper Lig’de en fazla transfer yapan takım, 17 oyuncuyu kadrosuna katan Gaziantep FK oldu. Kırmızı-siyahlı ekibi, 16 transferle Konyaspor, 13 transferle de Trabzonspor ve Bodrum FK takip etti. Transfer yasağı bulunan Samsunspor, Adana Demirspor ve Kayserispor ise kadrosuna oyuncu dahil edemedi.

Trabzonspor 13 isimle kadrosunu güçlendirdi

Dört büyük takım arasında en çok transferi Trabzonspor yaptı. Sezona Abdullah Avcı yönetiminde başlayan ancak alınan kötü sonuçların ardından Avcı ile yollarını ayıran ve Şenol Güneş’i takımın başına getiren Karadeniz ekibi, yaz transfer döneminde 13 futbolcuyu kadrosuna kattı. Bordo-mavililer; Muhammed Cham, Serdar Saatçı, Pedro Malheiro, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Arseniy Batagov, Denis Draguş, Okay Yokuşlu, Stefan Savic, Borna Barisic, John Lundstram, Anthony Nwakaeme’yi bonservisiyle renklerine bağlarken, Simon Banza’yı da kiralık olarak takıma dahil etti.

Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe 8 transfer yaptı

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sezona başlayan Fenerbahçe, 8 oyuncuyla mukavele imzaladı. Sarı-lacivertliler; Youssef En-Nesyri, Oğuz Aydın, Levent Mercan, Sofyan Amrabat ve Cenk Tosun’u bonservisiyle, Allan Saint-Maximin ve Filip Kostic’i de kiralık olarak renklerine bağladı. Kanarya, ayrıca geçen sezon kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü’nün bonservisini ise Atletico Madrid’den aldı.

Beşiktaş 8 oyuncuyu renklerine bağladı

Sezona Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst idaresinde şampiyonluk parolasıyla başlayan Beşiktaş da 8 yeni oyuncuyu transfer etti. Forvet hattına İtalyan futbolcu Ciro İmmobile’yi ekleyen siyah-beyazlılar, Emirhan Topçu, Can Keleş, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai (Kiralık), Cher Ndour (Kiralık), Joao Mario (Kiralık) gibi isimlerle anlaşarak transfer sezonunu tamamladı.

Galatasaray 7 futbolcuyu kadrosuna kattı

Yaz transfer döneminde Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha gibi oyuncularla yollarını ayıran son şampiyon Galatasaray, kadrosunu 7 isimle güçlendirdi. Gabriel Sara, Elias Jelert, Ismail Jakobs, Michy Batshuayi ve Roland Sallai’yi bonservisiyle kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibi Napoli’den Nijeryalı forvet oyuncusu Victor Osimhen’i de sezon sonuna dek kiralık olarak transfer etti. Aslan, ayrıca geçen sezon kiralık olarak takımda yer alan Faslı futbolcu Hakim Ziyech’in ise bonservisini aldı.

Bonservis rekoru kırıldı

Süper Lig’de yaz transfer döneminin en fazla bonservis bedeli ödenen futbolcusu Fenerbahçe’nin kadrosuna dahil ettiği Faslı forvet Youssef En-Nesyri oldu. İspanya’nın Sevilla ekibinden Fenerbahçe’ye transfer olan Faslı golcü için 19 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödendi. En-Nesyri, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis ödemesi yapılan ismi olmayı başardı.

Galatasaray’ın, İngiliz ekibi Norwich’ten kadrosuna kattığı Gabriel Sara ise 18 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle Galatasaray tarihinin en pahalı oyuncusu olurken, Süper Lig tarihinin de en pahalı ikinci futbolcusu oldu.

Yaz transfer döneminde Süper Lig takımlarının yaptıkları transferler ve ayrılan futbolcular şöyle:

Galatasaray

Gelenler: Gabriel Sara, Elias Jelert, Ismail Jakobs, Michy Batshuayi, Hakim Ziyech, Roland Sallai, Victor Osimhen (Kiralık)

Gidenler: Kerem Aktürkoğlu, Tete, Nicolo Zaniolo (Kiralık), Emin Bayram, Wilfried Zaha (Kiralık), Alexandru Cicaldau, Kaan Arslan, Leo Dubois, Hamza Akman, Sergio Oliveira, Serge Aurier, Patrick van Aanholt, Carlos Vinicius, Tanguy Ndombele, Baran Demiroğlu (Kiralık), Eren Aydın (Kiralık) Siraçhan Nas (Kiralık), Ali Turap Bülbül (Kiralık), Jankat Yılmaz (Kiralık), Taylan Antalyalı (Kiralık), Baran Aksaka (Kiralık), Derrick Köhn (Kiralık), Halil Dervişoğlu (Kiralık), Ali Efe Çördek (Kiralık), Mathias Ross (Kiralık), Kazımcan Karataş (Kiralık)

Fenerbahçe

Gelenler: Youssef En-Nesyri, Oğuz Aydın, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin (Kiralık), Filip Kostic (Kiralık)

Gidenler: Ferdi Kadıoğlu, Umut Nayir, Melih Bostan, Michy Batshuayi, Rade Krunic, Miguel Crespo, Luan Peres, Joshua King, Çağtay Kurukalıp, Tiago Çukur, Joao Pedro, Leonardo Bonucci, Furkan Akyüz (Kiralık), Emir Ortakaya (Kiralık), Omar Fayed (Kiralık), Yiğit Fidan (Kiralık), Yiğit Efe Demir (Kiralık), Jin-ho Jo (Kiralık), Emre Demir (Kiralık), Marius Tresor Doh (Kiralık), Miha Zajc (Kiralık)

Beşiktaş

Gelenler: Emirhan Topçu, Can Keleş, Ciro Immobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai (Kiralık), Cher Ndour (Kiralık), Joao Mario (Kiralık)

Gidenler: Jackson Muleka (Kiralık), Utku Yuvakuran, Umut Meraş, Cenk Tosun, Ajdin Hasic, Javi Montero, Valentin Rosier, Vincent Aboubakar, Badra Cisse, Ante Rebic, Omar Colley, Emrecan Bulut, Amir Hadziahmetovic (Kiralık), Emrecan Uzunhan (Kiralık), Kerem Atakan Kesgin (Kiralık), Ege Tıknaz (Kiralık), Tayfur Bingöl (Kiralık), Rachid Ghezzal, Joe Worrall, Daniel Amartey

Trabzonspor

Gelenler: Muhammed Cham, Serdar Saatçı, Pedro Malheiro, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Simon Banza (Kiralık), Arseniy Batagov, Denis Dragu, Okay Yokuşlu, Stefan Savic, Borna Barisic, John Lundstram, Anthony Nwakaeme

Gidenler: Rayyan Baniya (Kiralık), Murat Cem Akpınar, Hakan Yeşil, Batuhan Kör, Arda Akbulut, Ognjen Bakic, Flavio, Kağan Moradaoğlu, Nicolas Pepe, Taxiarchis Fountas, Thomas Meunier, Dimitrios Kourbelis, Joaquin Fernandez, Mahmoud Trezeguet (Kiralık), Tonio Teklic (Kiralık), Göktan Gürpüz (Kiralık), Maxi Gomez, Montasser Lahtimi, Filip Benkovic, Paul Onuachu, Mehmet Aydın, Berat Özdemir

Başakşehir

Gelenler: Jerome Opoku, Ousseynou Ba, Ömer Faruk Beyaz, Miguel Crespo, Matchoi Djalo, Berat Özdemir

Gidenler: Josef de Souza, Danijel Aleksic, Mahmut Tekdemir, Alican Özfesli, Ravil Tagir, Francis Nzaba (Kiralık), Eden Karzev (Kiralık), Ahmed Touba (Kiralık), Shaocong Wu (Kiralık), Sekou Bangoura (Kiralık)

Kasımpaşa

Gelenler: Jhon Espinoza, Cafu, Kevin Rodrigues, Nicholas Opoku, Josip Brekalo (Kiralık), Antonin Barak (Kiralık)

Gidenler: Oğulcan Çağlayan, Rochinha, Iron Gomis

Sivasspor

Gelenler: Samuel Moutoussamy, Uros Radakovic, Garry Rodrigues, Keita Balde, Alex Pritchard, Jan Bieganski, Bekir Turaç Böke, Noah Sundberg (Kiralık)

Gidenler: Emirhan Tak, Muhammed Ergin, Erhan Erentürk, İbrahim Akdağ, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Clinton N’Jie, Hakan Arslan, Mijo Caktas

Alanyaspor

Gelenler: Gaius Makouta, Juan Christian, Serdar Dursun, Bera Çeken, Rony Lopes, Mert Bayram, Ui-jo Hwang, Yusuf Kurt

Gidenler: Oğuz Aydın, Ahmed Hassan, Joao Novais, Yavuz Aygün, Leroy Fer, Pione Sisto, Carlos Eduardo, Arnaud Lusamba, Anderson Silva (Kiralık)

Çaykur Rizespor

Gelenler: Muhamed Buljubasic, Giannis Papanikolaou, Emrecan Bulut, Vaclav Jurecka, Rachid Ghezzal, Efe Geçim, Amir Hadziahmetovic (Kiralık), Ivo Grbic (Kiralık), Ayberk Karapo (Kiralık), Ali Sowe (Kiralık)

Gidenler: Emirhan Topçu, Oscar Pinchi, Okechukwu Azubuike, Selim Ay, Jonjo Shelvey, Gökhan Akkan, Oumar Diouf, Farouk Miya, Mame Faye (Kiralık), Janne-Pekka Laine (Kiralık)

Antalyaspor

Gelenler: Thalisson, Kenan Piric, Soner Dikmen, Abdullah Yiğiter, Braian Samudio, Andros Townsend, Abdurrahim Dursun, Moussa Djenepo (Kiralık), Emrecan Uzunhan (Kiralık), Adolfo Gaich (Kiralık)

Gidenler: Sagiv Jehezkel, Britt Assombalonga, Naldo, Helton Leite, Ufuk Akyol, Ömer Toprak, Ataberk Dadakdeniz (Kiralık), Erkan Eyibil (Kiralık)

Gaziantep FK

Gelenler: Deian Sorescu, Ogün Özçiçek, Cyril Mandouki, Sokratis Dioudis, Badou Ndiaye, Godfrey Stephen, Enric Saborit, Eren Erdoğan, Quentin Daubin, Emre Taşdemir, Christopher Lungoyi, Kacper Kozlowski, Ali Mevran Ablak, Kenan Kodro (Kiralık), David Okereke (Kiralık), Bruno Viana (Kiralık), Halil Dervişoğlu (Kiralık)

Gidenler: Junior Morais, Papy Djilobodji, Nicolas N’Koulou, Ulaş Zengin, Janio Bikel, Marko Jevtovic, Jamiro Monteiro, Lazar Markovic, Bryan Acosta, Max Gradel, Florin Nita

Adana Demirspor

Gelenler: -

Gidenler: Samuel Nongoh, Youcef Atal, Emre Akbaba, Mustafa Kapı, Stiven Mendoza, Milad Mohammadi, Hamza Jaganjac, İsmail Çokçalış, Shahrudin Mahammadaliyev, Dorukhan Toköz, Mario Balotelli, Jose Rodriguez, Edouard Michut, Pape Cisse

Samsunspor

Gelenler: -

Gidenler: Ahmet Sağat, Berk Taşkın, Osman Çelik, Moryke Fofana, Alim Öztürk, Jakub Szumski, Barış Alıcı, Melih Altıkulaç, Benito Raman, Ali Ülgen (Kiralık)

Kayserispor

Gelenler: -

Gidenler: Otabek Shukurov, Abdulkadir Taşdan, Berat Eskin (Kiralık), Ahmet Kağan Malatyalı (Kiralık), Muhammed Eren Arıkan (Kiralık)

Hatayspor

Gelenler: Jonathan Okoronkwo, Funsho Bamgboye, Vincent Aboubakar, Bilal Boutobba, Francisco Calvo, Lamine Diack, Berkay İrşad Göç

Gidenler: Fisayo Dele-Bashiru (Kiralık), Mehdi Boudjemaa, Giorgi Aburjania, Rayane Aabid, Yavuz Boyar, Berke Önde, Abdullah Yiğiter, Didier Lamkel Ze, Nikola Maksimovic, Faouzi Ghoulam, Armin Hodzic (Kiralık)

Konyaspor

Gelenler: Umut Nayir, Melih İbrahimoğlu, Melih Bostan, Rıdvan Dönmez, Marko Jevtovic, Danijel Aleksic, Nikola Boranijasevic, Josip Calusic, Yavuz Aygün, Ufuk Akyol, Tunahan Taşçı, Blaz Kramer, Riechedly Bazoer, Hamidou Keyta, Pedrinho, Yusuf Erdoğan

Gidenler: Soner Dikmen, Muhammet Demir, Marlos Moreno, Mehmet Erdoğan, Kahraman Demirtaş, Sokol Cikalleshi, Steven Nzonzi, Cebrail Karayel, Ahmet Oğuz, Yunus Mallı, Anderson Niangbo, Teenage Hadebe, Bouly Sambou (Kiralık), Metehan Mert (Kiralık), Nafican Yardımcı (Kiralık), Emrehan Gedikli (Kiralık)

Eyüpspor

Gelenler: Emre Akbaba, Anastasios Chatzigiovanis, Umut Meraş, Leo Dubois, Dorukhan Toköz, Jonjo Shelvey, Mame Thiam, Fredrik Midtsjo, Ruben Vezo (Kiralık), Tayfur Bingöl (Kiralık), Emre Mor (Kiralık)

Gidenler: Erencan Yardımcı, Uğur Demirok, Kubilay Anteplioğlu, Francis Ezeh, Thuram, Ömer Bayram, Adrien Regattin, Sinan Kurt, Tugay Kacar, Murat Uçar, Metehan Mimaroğlu, Mikail Okyar, Fredy, Bekir Yılmaz, Svit Seslar (Kiralık)

Göztepe

Gelenler: Djalma Silva, Nazım Sangare, Malcom Bokele, Novatus Miroshi, Emircan Seçgin, Mateusz Lis, Victor Hugo (Kiralık), Juan (Kiralık), Isaac Solet (Kiralık), Koray Günter (Kiralık), Kuryu Matsuki (Kiralık), David Datro Fofana (Kiralık)

Gidenler: Kenneth Mamah, Tarkan Serbest, Emre Gedik, Erkam Kömür, Turgay Gemicibasi, Mame Diouf, Fıratcan Üzüm, Atınç Nukan, Ramon Pascal Lundqvist, Ekrem Kılıçarslan (Kiralık), Uğur Kaan Yıldız (Kiralık)

Bodrum FK

Gelenler: Taulant Seferi, Arlind Ajeti, Zdravko Dimitrov, Yusuf Sertkaya, Batuhan Fırıncı, Murat Sipahioğlu, Enes Eğrüce, Gökhan Akkan, Gabriel Obekpa, George Puca, Fredy, Christophe Herelle, Taylan Antalyalı (Kiralık)

Gidenler: Koray Kılınç, Eren Albayrak, Osman Kocaağa, Ali Eren İyican (Kiralık), Burak Çoban, Omar Imeri, Furkan Apaydın (Kiralık)