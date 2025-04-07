Trump, "Petrol fiyatları düştü, faiz oranları düştü. Yavaş hareket eden FED faizleri düşürmeli" dedi. Trump paylaşımında "Gıda fiyatları düştü, enflasyon yok. Uzun süredir istismar edilen ABD, halihazırda yürürlükte olan gümrük tarifelerini istismar eden ülkelerden haftada milyarlarca dolar kazanıyor" ifadelerini kullandı.

Çin’i "en büyük istismarcı" olarak tanımlayan ve Çin piyasalarının çöktüğünü söyleyen ABD Başkanı Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Çin'in istismarcı ülkelere misilleme yapmamaları için yaptığım uyarıyı dikkate almayarak, uzun süredir uyguladığı gülünç derecede yüksek gümrük vergilerine ek olarak gümrük vergilerini yüzde 34 oranında arttırdı. On yıllardır ABD'nin nimetlerinden faydalanarak yeterince kazandılar. Geçmişteki ‘liderlerimiz’ bunun ve daha pek çok şeyin ülkemizin başına gelmesine izin verdikleri için suçlanmalı"

Trump, paylaşımını "Amerika’yı Yeniden Büyük Yapın" sloganıyla tamamladı.