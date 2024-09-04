Türk Telekom, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde, tüm satış kanallarında, akıllı çocuk saati, tablet ve bluetooth kulaklık gibi teknoloji ürünlerinde indirim ve taksitli ödeme seçenekleri içeren okula dönüş kampanyasını başlattığını duyurdu.

Türk Telekom’un 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde başlattığı okula dönüş kampanyası kapsamında kullanıcılar; akıllı çocuk saati, tablet ve bluetooth kulaklık gibi birçok cihaz ve ürüne çeşitli avantajlarla ulaşabiliyor.

Türk Telekom’un, öğrencilerin ve velilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik okula dönüş kampanyası hakkında açıklama yapan Türk Telekom Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı Osman Çolak, “Türkiye’nin dijital dönüşümünde öncü rol oynarken, müşterilerimizin farklı alanlardaki teknoloji gereksinimlerine yönelik çözümler sunuyoruz. Kullanıcılarımızın hayatlarını kolaylaştıracak çok zengin ürün gamı ve tekliflerimizle müşteri ihtiyaçlarına odaklanıyoruz. Tüm kanallarımızda müşterilerimizin en iyi deneyimi yaşayabilmelerini amaçlarken, ayrıcalıklı ve avantajlı tekliflerle onların yanında oluyoruz. Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde de tablet, kulaklık, akıllı çocuk saati gibi birçok farklı alanda öğrencilerimizin ve velilerin ihtiyaçlarına yönelik avantajlar sunuyoruz” dedi.