Türk savunma sanayisinin en önemli global oyuncularından CANiK, 2024 ihracat hedeflerine yılın üçüncü çeyreğine girerken ulaşmanın motivasyonuyla, 120’den fazla ülkeden ziyaretçi ağırlayacak SAHA Expo’ya güçlü katılım sağlayacak.

Türk savunma sanayisi, bu yıl yurt içindeki en büyük sektörel buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından organize edilen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı, 22-26 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) gerçekleştirecek. 1400’den fazla firmanın katılacağı, 120’den fazla ülkeden ziyaretçiyi ağırlayacak SAHA Expo, çok sayıda imza töreni ve lansmana sahne olacak. 2024 yılındaki ihracat hedeflerine yılın son çeyreğine girerken ulaşan CANiK ve bağlı bulunduğu Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup şirketleri, bu başarıyı daha da büyütmek için Türk savunma sanayisinin bu global buluşmasına güçlü bir katılım gösterecek. Grup şirketlerinden AEI Systems tarafından geliştirilen ve yıl boyuncu çeşitli ülkelerdeki fuarlarda büyük ilgi gören 30x113 mm VENOM LR orta kalibre top, SAHA Expo’nun da yıldızları arasında yer alacak. Dünyanın en düşük geri tepmeye sahip ve ayarlanabilir atım hızı sunan bu top, kara, deniz ve hava platformlarına kolaylıkla entegre edilerek güç çarpanı olmasından ötürü kullanıcılar tarafından tercih ediliyor. Sözleşmeler gereği teslimatlarına hız veren UNIROBOTICS’in ürettiği yüksek teknoloji, TRAKON serisi Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS), CANiK ve AEI Systems’in yenilikçi çözümleri ile fuarda katılımcılara tanıtılacak.

"Yeni hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz”

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup-CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, “Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük savunma sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul’un düzenlediği SAHA Expo, her geçen yıl büyüyen ticaret hacmi ve uluslararası savunma sanayisinde oluşturduğu etkisiyle artık sadece Türkiye’nin değil, global savunma sanayisinin de en önemli fuarlarından biri haline gelmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda, biz de SAHA Expo’da yer almanın ve bu büyük başarıya katkıda bulunmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yılki SAHA Expo, yurt dışı tanıtım faaliyetlerimizin zirve noktası olacak. Ülkemizin savunma sanayisindeki gücünü ve geldiği ileri teknolojik seviyeyi tüm dünyaya sergilemek için geniş bir ekiple fuardaki yerimizi alacağız. Dünyanın dört bir yanından gelen sektör temsilcileri ile yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirmek ve Türk savunma sanayisinin global arenada gücünü artıracak adımlar atmak için sabırsızlanıyoruz. SYS Grup şirketleri olarak, her yıl ihracat performansımızı daha da ileriye taşıyoruz ve SAHA Expo 2024’te elde edeceğimiz kazanımlar ile önümüzdeki yıllar için yeni hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz” dedi.