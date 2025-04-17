Üçevler Mahallesi’nde yapımı tamamlanan yeni durak, düzenlenen törenle hizmete sunuldu. Açılışta Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in yanı sıra çok sayıda protokol üyesi, muhtar ve vatandaş da hazır bulundu.

Törende konuşan Başkan Özdemir, ekonomik koşulların zorluğuna değinerek, esnafa destek olmanın belediyenin önemli sorumluluklarından biri olduğunu vurguladı. Taksi duraklarının yalnızca işlevsel değil, aynı zamanda kentsel estetiğe katkı sunan yapılar olması gerektiğini ifade eden Özdemir, bu yıl Çalı, Kayapa, Görükle ve Odunluk mahallelerinde de yeni taksi duraklarının hizmete sunulacağını duyurdu.

Üçevler Mahalle Muhtarı Sibel Uzun, eski durağın yeterli olmadığını ve yaşanan sıkıntıların yeni yapıyla son bulduğunu belirtirken, durağın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Üçevler Taksi Durağı Başkanı Murat Kızıldağ ise Nilüfer’de çalışmanın kendileri için bir ayrıcalık olduğunu dile getirdi.

Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çakır ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Recep Çohan da yeni durakların kaliteli yapısıyla örnek teşkil ettiğini belirterek, bu çalışmaların devamını temenni ettiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek durağın kapıları hizmete açıldı. Belediye Başkanı Şadi Özdemir, yeni durağı yerinde inceleyip taksici esnafıyla sohbet ettikten sonra, dönüşünü yeni durağın bir taksisiyle gerçekleştirdi.