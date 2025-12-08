1974 kurulan ancak 1979 yılında federe olan Kurtuluşspor, ilk resmi maçını İznik İlçe Stadında İznik temsilcisi Elbeyli Üzümspor’a karşı oynamıştı.

O tarihte oynanan ilk müsabaka 3.Küme karşılaması olarak karşılıklı birer golle 1-1 bitmişti. Ev sahibi ekip ilk devreyi 1-0 önde kapatmış, ikinci yarı Kurtuluşspor’ un golüne engel olamamıştı. Bu gol Sarı-Kırmızılıların ilk resmi golüydü. Bu mutluluğu yaşayan kişi Yusuf İlarslan idi.

Geçtiğimiz Cumartesi günü oynanan İznik Elbeyli Üzümspor-İnegöl Kurtuluşspor maçı tam 46 yıl sonra aynı sahada oynanan bir karşılaşma oldu. Yaklaşık yarım asır önce oynana ilk karşılaşma sonrası iki camia farklı grup ve liglerde yer aldığı için uzun yıllar birbirine rakip olamamıştı. Kurtuluşspor 1.Küme, Deplasmanlı Amatör Ligi ve Süper Amatör Kümede yer almışken, Elbeyli Üzümspor genelde 2.Kümede yer almıştı. Geçen sene de aynı grup olmalarına rağmen Elbeyli Üzümspor’un cezası sebebiyle müsabaka İznik’te değil Yenişehir’de oynanmıştı. İnegöl’de oynanan karşılaşma öncesi Kurtuluşspor ve Elbeyli Üzümspor başkanları birbirine birer forma hediye etmiş ve karşılaşma sorunsuz geçmiş.

İki camianın 46 yıldır karşılaşmamalarında bir hayır varmış ki maalesef Cumartesi günü müsabaka sonrası istenmeyen arbede çıkmıştı. Hiçbir olay tek taraflı olmamakla birlikte ev sahibi olan taraf davranış, sözlerine daha dikkat etmeliydi.