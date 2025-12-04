Süper Amatör: Haftalar geçtikçe antrenör değişiklikleri yaşanmaya devam ediyor. Bu haftada da yeni antrenörler görevine başladı. İkinci grup lideri Bursa Merinosspor kayıpsız yoluna devam ediyor. Birinci ve dördüncü grup lideri Çotanakspor ve Orhangazi Gençler Birliği de şu ana kadar hiç yenilmedi.

B Grubu: Son iki haftada alınan 6 puan alıp moral bulan Cerrahspor bu hafta evinde Orhangazi temsilcisi Çakırlıspor ile karşılaştı. Temsilcimiz 3-0 geriye düşse de maçtan kopmadı. İkinci yarı bulduğu iki golle umutlanan Cerrahspor maçı maalesef 4-2 kaybetti. Cerrahspor bu hafta deplasmanda Tirilyespor’a konuk olacak. Temsilcimiz en az 1 puan alması gerek.

C Grubu: Geçen haftanın takımı olan Alanyurt Gençlik hafta sonu lider Hamitlerspor’a konuk oldu. İnegöl ekibi lidere 1-0 kaybetti. Bu maç temsilcimizin üst üstte oynadığı üçüncü maç oldu. Ligde dördüncü sırada bulunan Alanyurt Gençlik bu hafta evinde ligde kalmaya çalışan Orhangazi temsilcisi Hürspor’u misafir ediyor. Play–off hedefinde olan Alanyurt Gençlik tekrar galibiyet serisine başlaması gerek.

D Grubu: Kurtuluşspor bu hafta evinde Arabayatağıspor’a karşı oynadı. Temsilcimiz baskılı başladığı müsabakada 1-0 geriye düşse de beraberlik golünü çabuk buldu. İkinci yarıda da gol arayan taraf Kurtuluşspor’du. Sarı – Kırmızılılar evindeki bu maçı 2-1 kazanıp alt bölgeden uzaklaştı. Kurtuluşspor, genç takım ağırlıklı bir kadroya sahip rakip karşısında bu kadar zorlanmamalıydı. Ligde beşinci sıraya çıkan Kurtuluşspor bu hafta deplasmanda İznik Elbeyli Üzümspor’a konuk olacak.

Alt Yapı: Alt yapıda bu hafta alkışlarımız iki farklı kulübe. Her iki kulübümüze hayırlı olmasını dilerim.

A-) İlk tebriğimiz Kurtuluşspor’a. Alkışlar Kurtuluşspor U 14 grubu sorumlusu Tacettin Elmas ve sporcularına. Oynadıkları 18 maçın tamamını kazanarak şampiyon oldular. U 14 grubu son maçını da yenerek mutlu sona ulaştı. Kurtuluşspor’da ilk defa bir alt yapı grubu 100 gol barajını aşmış oldu. Kurtuluşspor toplamda 125 gol attılar. Kurtuluşspor U 14 grubu önümüzdeki günlerde Bursa’ da play–off’lara katılacak.

B-) Alanyurt Gençlik U 16 İnegöl grup şampiyonu oldu. Ömer Bakay ve ekibini tebrik ederim. Hafta sonu yenip şampiyonluk turunu attılar. Alanyurt Gençlik önümüzdeki hafta Bursa’ da play–off’lara katılacak.