Ümraniye Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne kayıtlı olan yaklaşık 5 bin aileye kırtasiye seti yardımında bulunuyor.

Sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Ümraniye Belediyesi, eğitimin her alanında öğrencilere ve velilere destek olmaya devam ediyor. Bu çerçevede 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başında, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne kayıtlı olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine kırtasiye seti yardımı yapılmaya başlandı.

Başkan İsmet Yıldırım: "Ümraniye Belediyesi olarak her zaman eğitimi desteklemeye devam edeceğiz"

Yaz tatili boyunca pek çok okulun bakım onarımı, boya badana ve bahçe düzenlemesini gerçekleştirerek yeni döneme hazır hâle getirdiklerini ifade eden Yıldırım, "Okullarımızın taleplerine yanıt veriyor, eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. Öte yandan ihtiyaç sahibi öğrencilerimize çanta ve kırtasiye malzemesi hediye ediyoruz. Ümraniye Belediyesi olarak Ümraniye Belediyesi olarak her zaman eğitimi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.