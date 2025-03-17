Televizyon ekranlarında birçok skeç programı, dizi ve filmle büyük beğeni toplayan Çabalar, şimdi de İnegöllü komediseverlere kahkaha dolu bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

Okan Çabalar’ın merakla beklenen stand up gösterisi, 11 Nisan Cuma günü saat 20:00’de Doa Sahne İnegöl’de gerçekleşecek. Kendine özgü mizah anlayışıyla tanınan Çabalar, izleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Gösteri, Osmaniye Mahallesi Altı Eylül Caddesi No: 8’de, Doğa Sanat Akademi Doa Sahnede (Hotel Park yanı), İnegöl/Bursa adresinde gerçekleştirilecek.

Biletler, Biletix üzerinden satışa sunulmuş olup, bilet fiyatı 550 TL olarak belirlenmiştir.

OKAN ÇABALAR KİMDİR?

Okan Çabalar, 11 Ağustos 1980 tarihinde İzmir'de doğan Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, oyun yazarı ve komedyendir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi Bölümü mezunudur. İzmir'de amatör tiyatro çalışmalarıyla tiyatroya başladı. İzmir Sanat Tiyatrosu'nda, Aysa Prodüksiyon Çocuk Tiyatrosu ve Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptı. Kaybedenler, Minör, Öteki Kapı adlı kısa metraj filmlerde rol aldı. 2007-2009 yıllarında Sumru Yavrucuk'la Yalnız Kadın adlı oyunda oynadı. 2009 yılında Tiyatro Hayal Et bünyesinde sahnelenen, Sumru Yavrucuk'un yönettiği "Haletiruhiye" adlı oyunu yazdı ve oynadı. Ata Demirer'in başrolünü oynadığı Eyyvah Eyvah ve Eyyvah Eyvah 2 filmlerinde rol aldı. 2010 yılında BKM bünyesinde televizyonda yayınlanan Şen Yuva dizisinde Tankut Sıkıcan karakterini canlandırdı ve yine 2011 yılında televizyonda yayınlanan 5'er Beşer projesindeki oyunculuğu ve yarattığı tiplemeler ile dikkat çekti. BKM bünyesinde, 5'er Beşer projesinde ve bu projenin devamı niteliğinde olan ve Star TV'de yayınlanan İnsanlar Alemi isimli kabare tarzı tiyatro programında "Hakkı" rolünde, yine farklı tiplemeleriyle izleyici karşısına çıktı. Okan Çabalar, Yalan Dünya dizisinin 2. sezonunda, dizinin oyuncu kadrosuna katıldı. Dizide Nurhayat karakterinin abisi Bünyamin'i canlandırmıştır. Bu rolüyle 4. Antalya Televizyon Ödülleri Komedi Dizisi En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştır.

Okan Çabalar, Sumru Yavrucuk'un yanında usta-çırak ilişkisiyle yetişmiştir. Özellikle doğaçlama komedideki yeteneği Yavrucuk'un dikkatini çekmiş ve bu yönde ilerlemeyi tercih etmiştir. Sık sık yeni tiplemeler yaratmayı sever. Taklit yeteneğini, etkilendiği film karakterlerini taklit etmeye başlamasıyla geliştirmiştir. 90'lı yılların ilk dönemlerini tayinler nedeniyle şehir şehir gezen öğretmen bir anne babanın çocuğu olarak küçük yerlerde geçiren Okan Çabalar'ın oyunculuk yapma isteği ilk defa çocukken, babasının sandalyelerin arasına tülbent gerip Karagöz Hacivat oynatması ile ortaya çıkmıştır.