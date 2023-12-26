13 yaşındayken yaşadığı intihar girişimini anlatan sanatçı, "Canıma kıymaya kalktım ama ölmedim. Demek ki göreceklerim varmış" dedi. Hayata karşı güçlü bir tutum sergileyen Duru, "Asla vazgeçmemek, pes etmemek lazım. Ben başarırım duygusuyla hareket ettim. Bu hayatta zorluk çekenin tek ben olmadığımı düşündüm" diyerek yaşadığı zorluklara karşı direncini vurguladı. Zor günlerine dair düşüncelerini paylaşan sanatçı, beyin gücünün negatifleri silip pozitifleri koruduğuna inandığını ifade etti.

Açıklamaları Şaşkınlık Yarattı!

Başından geçen intihar girişimine de değinen Duru, "Hayattan ümidim kalmadığını hissettiğim bir süreçti. Denememe rağmen ölmedim. Eh o zaman göreceklerim var dedim. Sonra ayağa kalktım, daha güçlü mücadele ettim" şeklinde konuştu. Sevilmemenin ve istenmemenin getirdiği üzüntüyle hastalandığını ve bu nedenle 17 yaşında bir yıl boyunca yürüyemediğini anlatan Nükhet Duru, film sahnelerini aratmayan bir tedavi süreci sonrasında ayakta kalmayı başardığını belirtti.

Sanatçı, kadınlara yönelik tavsiyelerde bulunarak "Kendinize güvenin" dedi. Ayrıca ailesinin yaşadığı sorunlara rağmen onları affettiğini ancak kararından vazgeçmediğini ifade etti. Müzik kariyeri boyunca büyük tehlikelerle karşılaştığını, ancak her seferinde sıyrıldığını söyleyen Duru, yaşının küçük olması nedeniyle polis tarafından çalışma yasağı getirildiğini ve müzik kariyerine devam etmesini sağlayan Fahrettin Aslan'ın desteğiyle karşılaştığı zorlukları aştığını paylaştı.

Evlilik konusunda da görüşlerini belirten Nükhet Duru, evliliği bir şirket ilişkisine benzetti. "Çok iyi hesap edip bütçe yapmak gerekiyor. Evladınıza ne vaat edebileceğiniz konusunda net olunmalı" diyen sanatçı, eşler arasındaki sevgi bağının yanı sıra birbirlerine özel alan bırakmanın önemine de vurgu yaptı.