Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Mehmet Pamuk, Gaziantep Karagöz Caddesi'nde bulunan oteline giriş yaparken silahlı saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliği henüz tespit edilemedi.

Hastanede Tedavi Altında

Olay sırasında ayağından yaralanan Pamuk, çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, Pamuk'un çok kan kaybettiği ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Saldırganın Peşinde

Emniyet güçleri, saldırganın yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olayın motivasyonu ve saldırganın kimliğiyle ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.