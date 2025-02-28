2024 yılının tamamında kira geliri 33 bin lirayı aşanlar beyanname verecekler. Mart ve temmuz aylarında iki eşit taksit olmak üzere; birinci taksitin 2 Nisan 2025’e kadar ödenmesi gerekiyor.

Tahsil şartı: Tahsil edilmiş olması gerekiyor

Gelir İdaresi Başkanlığı kira geliri elde eden mükellefler için bir rehber hazırladı. Rehbere göre kira gelirinde gelirin tahsil edilmiş olması gerekiyor. Kira çek ile alınmışsa da nakden tahsilat kabul ediliyor. Mükellefler tarafından o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak tahsil edilen kira bedelleri, tahsil edilen yılın hasılatı sayılıyor.

Örneğin; 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ait kira gelirlerinin toplu olarak 2024 yılında tahsil edilmesi halinde, bu gelirler 2024 yılının geliri olarak dikkate alınıyor. Rehberde, gelecek yıllara ilişkin tahsilat yöntemi için de, “Gelecek yıllara ait olup, peşin olarak tahsil edilen kira bedelleri, ödemenin yapıldığı yılın değil gelirin ilgili olduğu yılın geliri sayılacaktır. Örneğin; 2024, 2025 ve 2026 yılları kira gelirleri topluca 2024 yılında tahsil edilirse, her yıla ait kira bedeli ilgili yılın geliri sayılacaktır” denildi.

1 Mart tarihinde başlayacak olan gelir vergisi beyan döneminde geçen yıl elde edilen kira gelirlerinin beyan edilmesi gerekiyor. 2024 yılında elde edilen kira gelirinde istisna sınırı 33 bin lira.

Kimleri kira geliri beyanı yapmasına gerek yok?

Konut kira geliri elde eden kişilerin, yıllık olarak tespit edilen istisna tutarının altında kira geliri elde etmeleri halinde bu gelirleri için beyanname vermesine gerek bulunmuyor.