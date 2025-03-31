Karadeniz müziğinin usta ismi Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) İskele şehrinde verdiği konser sırasında aniden rahatsızlandı ve sahnede fenalaştı. Yere yığılan sanatçıya sağlık ekipleri uzun süre kalp masajı yaptı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Konak kurtarılamadı.

Sanatçının naaşı, ilk otopsi işlemleri için başkent Lefkoşa’daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Adli Tıp Birimi’ne götürüldü. Burada yapılan ön incelemenin ardından cenaze, Türkiye’ye nakledilmek üzere Ercan Havalimanı’na sevk edildi.

Volkan Konak’ın cenazesi, yarın memleketi Trabzon’da son yolculuğuna uğurlanacak.

VOLKAN KONAK’IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

KKTC polisi, Volkan Konak’ın sahnede hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma yürütüldüğünü duyurdu. Sanatçının kesin ölüm sebebinin, yapılacak detaylı incelemeler sonucunda netlik kazanacağı belirtildi.

Sanatçının eşi Selma Konak’ın, ölümün şüpheli olduğunu düşündüğü öğrenildi. Halk TV’de yer alan habere göre, Selma Konak eşinin son derece sağlıklı olduğunu ifade etti. Ayrıca, eşinin cenazesi için otopsi yapılmasını talep etti.