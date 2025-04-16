Dernek Başkanı Selçuk Arpacı, mahalle sakinlerine birlik çağrısında bulunarak hem yeni lavabo hem de gençlik merkezinin yer alacağı projeyi kamuoyuyla paylaştı.

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Yeni proje kapsamında alt katta erkek ve kadınlar için ayrı lavabolar ile bir adet banyo odası yer alacak. Üst katta ise çocuklar ve gençlerin hem İslami ilimler hem de akademik gelişimleri için faydalanabileceği bir Gençlik Merkezi inşa edilecek.

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Başkan Arpacı yaptığı açıklamada, "Malumunuz üzere mevcut lavabolarımız artık mimari ve statik olarak ömrünü tamamlamış ve mahallemize yetmiyen bir hal almış kullanış bakımından da zayıf kalmıştır. Bunun için birlik olma vaktidir.

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Bu Kapsamda, Derneğimize ait olan
YENİCE KASABASI ÇARŞ I VE YEŞİL CAMİLERİ YAŞ.DERNEĞİ
IBAN: TR560020500000867944900001 hesap numarasına açıklama kısmına 'BAĞIŞ'  ya da ŞARTLI BAĞIŞ (Gençlik Merkezi) yazarak katkılarınızı bekliyoruz." dedi.

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Kaynak: HABER MERKEZİ