"İnegöl mobilyası, bu toprakların alın teri ve kültürel mirasıdır, hepimizin koruma sorumluluğu vardır" dedi.

Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ercan Emre, 21-25 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenen IIFF İstanbul Mobilya Fuarı’na katılan esnafa hayırlı işler dileklerini ileterek, İnegöl mobilyasının sektördeki sorunlarını ve çözüm yollarını değerlendirdi.

“HAMMADDE VE ENERJİ MALİYETLERİ SEKTÖRÜ ZORLUYOR”

"21-25 Ocak 2025 bu tarihleri arasında düzenlenen IIFF İstanbul Mobilya Fuarı'na katılan tüm esnaflarımıza hayırlı işler, bol ve bereketli kazançlar diliyorum. İnegöl mobilyası, kalitesi ve özgün tasarımlarıyla dünya çapında tanınan bir markadır. Bu başarının temelinde, siz değerli esnaflarımızın emeği, özverisi ve yıllar süren birikimi yatmaktadır. Ancak bu başarıyı tehdit eden bazı sorunlar ve engellerle karşı karşıyayız. Bugün burada, bu sorunları ele almak ve birlikte çözüm yolları üretmek adına birkaç önemli hususa değinmek istiyorum. İnegöl mobilyası, dünya çapında bir marka olmasına rağmen, sektörümüz çeşitli zorluklarla mücadele etmektedir. En büyük sıkıntılarımızdan biri hammadde teminindeki güçlüklerdir. Artan maliyetler, esnafımızın rekabet gücünü zayıflatırken, yerli üretim ve lojistik destek eksikliği de bu sıkıntıyı daha da derinleştirmektedir. Bunun yanı sıra, üretim süreçlerindeki yüksek enerji maliyetleri ve ekonomik dalgalanmalar sektöre büyük yük getirmektedir. Kalifiye eleman bulma sorunları ve mobilya üretiminde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücüne erişim eksikliği de esnafımızın büyüme hedeflerine ket vurmaktadır."

“YEREL ÜRETİM VE EĞİTİM PROJELERİ GELİŞTİRİLMELİ”

“Ayrıca, İnegöl mobilyasının sektördeki liderliğini zayıflatmak için oynanan siyasi ve ticari oyunlar bizleri derinden üzmektedir. Bazı çevrelerin, farklı lobiler üzerinden İnegöl’ü sektörel anlamda geri plana itmeye çalıştığı bir gerçektir. Bu oyunlara karşı birlik ve dayanışma içerisinde olmamız şarttır. İnegöl mobilyası, sadece bir ürün değil, aynı zamanda bu toprakların emeği, alın teri ve kültürel mirasıdır. Bunu korumak hepimizin görevidir. Peki bu sorunların üstesinden nasıl gelebiliriz? Öncelikle hammadde teminindeki zorlukları aşmak için yerel üretimi artırmaya yönelik projeler geliştirilmelidir. İnegöl Belediyesi, mobilya sektörüne yönelik sanayi alanlarının modernize edilmesi ve lojistik süreçlerin hızlandırılması konusunda aktif bir rol üstlenmelidir. Örneğin, hammadde tedarikinde dışa bağımlılığı azaltacak yatırımlar teşvik edilmeli, üretim süreçleri için daha düşük maliyetli ve sürdürülebilir enerji kaynakları devreye alınmalıdır.”

“SEKTÖRLE İLGİLİ BÖLÜMLER DAHA ETKİN HALE GETİRİLMELİ”

“Bir diğer önemli nokta ise eğitim ve iş gücü planlamasıdır. İnegöl’de meslek liseleri ve üniversitelerde mobilya sektörüyle ilgili bölümler daha etkin hale getirilmelidir. Bu alanlarda eğitim gören gençlere staj ve istihdam olanakları sağlanarak sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne erişimi kolaylaştırılabilir. Ayrıca, teknoloji ve inovasyona dayalı üretim modellerine geçiş için “Mobilya İnovasyon ve Tasarım Merkezi” gibi projeler hayata geçirilmelidir. Bu merkez, hem yerel üreticilerimizin dünya trendlerini yakından takip etmesini hem de yenilikçi ürünlerin geliştirilmesini sağlayacaktır. Belediyemiz, yerel fuarlarımızın etkinliğini artırmak adına daha güçlü bir destek mekanizması oluşturmalıdır. MODEF gibi fuarların uluslararası düzeyde bilinirliğini artırmak için daha etkin tanıtım kampanyaları düzenlenmeli ve bu organizasyonlara dijital platformlar entegre edilmelidir.

“BİRLİK İÇİNDE ÇALIŞMALIYIZ”

Ercan Emre, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı: “Son olarak, birlik ve dayanışma içinde hareket etmenin önemini vurgulamak istiyorum. Bu topraklarda doğmuş ve büyümüş olan İnegöl mobilyası, esnafımızın emeğiyle dünya çapında bir marka haline gelmiştir. Bu başarıyı sürdürmek ve daha ileriye taşımak için hep birlikte çalışmalı, sorunlarımızı ortak akıl ve kararlılıkla çözmeliyiz. Yeniden Refah Partisi olarak, İnegöl mobilyasının hak ettiği değeri bulması ve karşılaştığı sorunların çözüme kavuşturulması adına elimizden gelen tüm desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim.”

“LOGO KULLANIMI DOĞRU BİR UYGULAMA”

Yine belirtmek istediğimiz başka bir durum ise, geçtiğimiz yıllarda İnegöl Mobilyası ismi firmalarımızda kullanılmamıştı ve bu konuya biz eleştiri getirmiştik. İnegöl Mobilyası isminin ve logosunun fuar sürecinde kullanılmasının yerinde bir uygulama olduğunu düşünüyoruz. Bu vesileyle tüm esnaflarımıza hayırlı bereketli fuarlar diliyoruz.