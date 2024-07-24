Bursa'nın Yenişehir ilçesinde biber hasat şenliğinde konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Yenişehir Biberinin marka olduğuna vurgu yaparak, “Biz bu markamızı daha da büyütmek için elimizden gelen katkıyı sağlayacağız” dedi.BURSA (İGFA) - Coğrafi İşaret Belgeli Yenişehir Biber hasadı başladı. Yenişehir Tarım İlçe Müdürlüğü, Yolören Mahallesi’nde Ramazan Ayer’in tarlasında hasat şenliği gerçekleştirdi.

Etkinliğe, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’in yanı sıra Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Akın, Yenişehir Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Hakkı Çetin, Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş katıldı.

‘BİBERİMİZİN PAZAR PAYINI ARTIRACAĞIZ’

Hasat şenliğinde konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Türkiye’nin en verimli ovalarından biri olan Yenişehir ovası tarımda verimliliğiyle ön plana çıkıyor. Coğrafi İşaret Belgesi olan Yenişehir Biberi, bizim markamız. Biz Yenişehir Belediyesi olarak bu markamızı daha da büyütmek için elimizden gelen katkıyı sağlayacağız. Önümüzdeki aylarda düzenleyeceğimiz Altın Biber Festivali’nde geçmiş yıllardan farklı olarak üreticimizi ve biberimizi ön plana çıkaracağız. Hedefimiz biberimizin pazar payını artırmak ve marka değerini yükseltmek olacak. Burada aylarca çalışan emek veren üreticilerimize teşekkür ediyorum. Bu ürün bu kadar değerliyse, bu kadar muntazamsa çiftçimiz sayesindedir. Son günlerde biberimizin piyasa değerinin düşük olduğunu, çiftçilerimizin zor durumda olduğunu da görüyoruz. İnşallah gerekli önemleri alarak, üreticilerimizin kazancının artmasını sağlayacağız” dedi.

‘BİBER İHRACATI YÜZDE 50 ARTTI’

Bursa Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar da biber ihracatının son yıllarda çok fazla arttığına vurgu yaptı. Acar, “Biber üretiminde dünyada dördüncü sıradayız. Bursa’da da 200 bin tona yakın biber üretimimiz var. Yenişehir’de 24 bin dekarlık bir ekim alanımız var. Geçen yıl biber ihracatımızda yüzde 50’lik artış oldu. Bursa’da da yaş meyve sebze ihracatında en fazla ihracatı yapılan ürünümüz biber. O yüzden biberimiz bizim için önemli. Bu üretim sezonunun da çiftçimiz için bereketli olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.