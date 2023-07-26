Yeşilçam'ın usta oyuncusu Yaşar Yağmur, 74 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir şeker hastalığıyla mücadele eden Yağmur, Balıkesir'in Gönen ilçesi Ekşidere kırsal mahallesindeki evinde rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Yağmur'un yapılan testlerinde kan değerlerinin yüksek çıkması üzerine Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ancak, yoğun bakıma alınan Yağmur, kalp krizi geçirerek tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve üç çocuk babası olan usta oyuncu, Yeşilçam'da pek çok filmde başarılı performanslarıyla tanınmıştı. Batsın Bu Dünya, Hazreti Yusuf, Yuvasız Kuşlar, Babaların Babası ve Sahipsizler gibi yapımlarda rol almış ve 35 filmde oyunculuk yapmıştı.

Yaşar Yağmur, 1949 yılında Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde dünyaya gelmişti. Eşi Perihan Yağmur ve üç çocuğu Demir Yağmur, Damla Arı ve Cenk Yağmur ile birlikte yaşıyordu. 24 Temmuz 2023 tarihinde Balıkesir'in Gönen ilçesi Ekşidere köyünde sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Türk sinemasının değerli oyuncusu, anısını sevenleri ve Yeşilçam hayranları arasında yaşatmaya devam edecek.