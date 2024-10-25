Son olarak Gazze’nin Cibaliye bölgesinde meydana gelen olaylara dikkat çeken Aydınlı, "İsrail güçleri, 150’den fazla kardeşimizi şehit etti. Cibaliye’de sivilleri ablukaya alan Siyonistler, insanlık dışı muameleler uygulamaktadır. Siyonist rejim, sivillerin ulaşımını engellemek için çeşitli zulümler gerçekleştirmektedir," ifadelerini kullandı.

Aydınlı, İslam ülkelerinin liderlerini de eleştirerek, "Sessizlikten güç alan Siyonist İsrail rejiminin katliamları durmayacaktır. Müslüman idareciler, eyleme geçmedikleri takdirde tehlikenin kendi ülkelerine de sıçrayacağını bilmelidir," dedi.

Ayrıca, Aydınlı, "Bizler Siyonizm’in kökünü kurutmaya yeminli Anadolu insanları olarak, İsrail rejimine karşı harekete geçilmesini istiyoruz. İslam Barış Gücü’nün oluşturulması ve İsrail’in İslam coğrafyasından çıkarılması için acil önlemler alınmalıdır," şeklinde çağrıda bulundu.

Son olarak, Aydınlı, İslam ülkelerinin liderlerine "Ayağa kalkın, yoksa soykırım sürecek," diyerek uyarıda bulundu.