Kariyerinde başarılı olanlar, ödüllerini Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve sevgili Tuğba Özay Hanım'ın sunuculuğunda gerçekleşen Altın Melek Ödül Töreni gecesinde aldı. Bu özel geceye ünlü isimler ve basın da katıldı.İSTANBUL (İGFA) - Arzu Çetin, "Yılın En İyi Aile Danışmanlığı Uzmanı" ödülüne layık görüldüğü Altın Melek Ödül Gecesi'nde basına "Ben Arzu Çetin. Bu özel gecede Yılın En İyi Aile Danışmanlığı Uzmanı ödülüne layık görüldüm. Olcay Kutluca Bey'in ev sahipliğinde gerçekleşen bu gecede ödülümü hem ülkemizde hem de dünyada adından güzelliği ve mesleki profesyonelliğiyle bahsettiren Tuğba Özay'dan aldım.

Bu yıl üçüncü kitabım olacak olan "Kalbinin İyileşmesi Mümkün" ile ilgili çalışmalarıma devam ederken bir yandan da çiftlerle ve ailelerle olan danışmanlık görüşmelerime devam ettim. Çocuk ve ergenlerle de devam eden çalışmalarıma ek olarak ayrıca @psikoaile_cocuk isimli instagram hesabımda da sosyal medya çalışmalarıma başladım.

Aile Danışmanlığı alanında eğitimini tamamlamış ve henüz danışan almaya yeni başlayacak meslektaşlarıma üç tane online söyleşi, bir tane grup süpervizyonu ve eğitimi programı, bireysel bire bir süpervizyon ve vaka çalışmaları ile destek verdim. Anne babalar için gerçekleştirdiğim "Çocuğumla El Ele" ücretsiz online söyleşilerine de vakit buldukça devam ettim.

Amacım mesleğimi etik kuralları ölçüsünde büyük bir titizlikle devam ettirirken, bunun yanında yazacağım daha nice kitapları okuyucularıma sunabilmek. Ayrıca alanında yetkin bir isim olarak mesleğe adım atan meslektaşlarıma süpervizyon çalışmaları kapsamında rehberlik edebilmek." dedi.