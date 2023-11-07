Çocuklarda ve Yetişkinlerde İlk Olarak Uygulanması Gereken Ateş Düşürme Yöntemleri Şu Şekildedir;

Bir kişi yüksek şekilde ateşlendiyse öncelikle üzerindeki kalın kıyafetleri çıkarmalı ve daha ince kıyafetler giymelidir.

Üşüme ve titreme varsa üzerine ince pike ve çarşaf örtülmelidir.

Odadaki sıcaklık 20-22 derece arasında olmalıdır.

Baş ve eklem bölgelerine buz kompresi uygulanmalı ya da soğuğa yakın ılık bir banyo yaptırılmalıdır.

Koltukaltı, diz altı ve alın bölgelerine ıslak havlu uygulanmalıdır.

Vücuttaki oluşan sıvı kaybını önlemek için takviye su tüketimi sağlayın. Ateşli çocuk veya yetişkin bolca sıvı tüketmeli. Her 2 saatte bir bardak sıvı almalıdır. Taze sıkılmış meyve suları ve bitki çaylarının içine biraz limon sıkılmış su verilebilir. Bebekler ise normalden daha sık bir şekilde emzirilebilir.