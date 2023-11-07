Çocuklarda ve Yetişkinlerde İlk Olarak Uygulanması Gereken Ateş Düşürme Yöntemleri Şu Şekildedir;
- Bir kişi yüksek şekilde ateşlendiyse öncelikle üzerindeki kalın kıyafetleri çıkarmalı ve daha ince kıyafetler giymelidir.
- Üşüme ve titreme varsa üzerine ince pike ve çarşaf örtülmelidir.
- Odadaki sıcaklık 20-22 derece arasında olmalıdır.
- Baş ve eklem bölgelerine buz kompresi uygulanmalı ya da soğuğa yakın ılık bir banyo yaptırılmalıdır.
- Koltukaltı, diz altı ve alın bölgelerine ıslak havlu uygulanmalıdır.
- Vücuttaki oluşan sıvı kaybını önlemek için takviye su tüketimi sağlayın. Ateşli çocuk veya yetişkin bolca sıvı tüketmeli. Her 2 saatte bir bardak sıvı almalıdır. Taze sıkılmış meyve suları ve bitki çaylarının içine biraz limon sıkılmış su verilebilir. Bebekler ise normalden daha sık bir şekilde emzirilebilir.