İNEGÖL’DE ÇOCUKLARDA ENFEKSİYON ORANI TAVAN YAPTI İNEGÖL’DE ÇOCUKLARDA ENFEKSİYON ORANI TAVAN YAPTI

Çocuklarda ve Yetişkinlerde İlk Olarak Uygulanması Gereken Ateş Düşürme Yöntemleri Şu Şekildedir;

  • Bir kişi yüksek şekilde ateşlendiyse öncelikle üzerindeki kalın kıyafetleri çıkarmalı ve daha ince kıyafetler giymelidir.
  • Üşüme ve titreme varsa üzerine ince pike ve çarşaf örtülmelidir.
  • Odadaki sıcaklık 20-22 derece arasında olmalıdır.
  • Baş ve eklem bölgelerine buz kompresi uygulanmalı ya da soğuğa yakın ılık bir banyo yaptırılmalıdır.
  • Koltukaltı, diz altı ve alın bölgelerine ıslak havlu uygulanmalıdır.
  • Vücuttaki oluşan sıvı kaybını önlemek için takviye su tüketimi sağlayın.  Ateşli çocuk veya yetişkin bolca sıvı tüketmeli. Her 2 saatte bir bardak sıvı almalıdır. Taze sıkılmış meyve suları ve bitki çaylarının içine biraz limon sıkılmış su verilebilir. Bebekler ise normalden daha sık bir şekilde emzirilebilir.