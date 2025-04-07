Özgür Özel’in yeniden genel başkan seçildiği kurultayla ilgili açıklama yapan CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), partiye kayyum atanması riskine karşı 21. Olağanüstü Kurultay’ı gerçekleştirdi. 17 saat süren kurultayda genel başkanlık seçimine tek aday olarak giren Özgür Özel, 1.171 oyla yeniden genel başkan seçildi. Katılımın oldukça yoğun olduğu kurultayda, salondaki coşku dikkat çekti.



Kurultay hakkında değerlendirmelerde bulunan CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, “Bugün 21’incisini düzenlediğimiz olağanüstü kongremizde katılım oldukça yüksek. Dışarısı da hınca hınç dolu. Bu kurultay sadece bir toplantıdan ibaret değil. Türkiye'nin demokratikleşmesi için yapılan güçlü bir adımdır. Türkiye'nin üzerinde ana muhalefet ve tüm muhalefet partileri üzerinde oluşan baskıya karşı bu kurultay, hükümetin diktatörlük eğilimlerine verilmiş bir cevaptır. 'Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz' dediğimiz bu kurultay tarihe geçmiştir. Bu kurultayla birlikte seçimde mevcut iktidarı sandığa gömeceğiz. Çünkü iktidarın her bir yılı Türkiye'yi en az 10 yıl geriye götürüyor. Belediye başkanlarımıza kayyum atanmak isteniyor. Görevlerinden alınıyorlar. Yargı tamamen hükümetin kontrolünde. Bu nedenle mücadelemiz sürecek.” dedi.