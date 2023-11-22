"Pazar günleri zincir marketlerin kapanması konusu, İstanbul Ticaret Odası Perakende Meslek Komitesi'nin düzenlediği çalıştayda gündeme geldi. Çalıştaya katılan ve İstanbul genelinde faaliyet gösteren tüm marketler, pazar günleri kapatılması yönünde oy kullandı. İstanbul İl Tarım Müdürü ve İl Ticaret Müdürleri, sektör temsilcilerinin ortak bir görüşe sahip olması durumunda devlet kurumlarının böyle bir kararı destekleyebileceğini ifade etti.

Elde edilen bilgilere göre, perakende sektörünün uzun süredir üzerinde durduğu "pazar günleri bütün marketlerin kapatılması" konusu, Perakende Meslek Komitesi'nin 25 bin üyesinin katılımıyla gerçekleşen çalıştayda detaylı bir şekilde ele alındı.

Çalıştayda ortaya atılan bir diğer önemli nokta ise, zincir marketlerin pazar günleri kapalı olması durumunda tüketicilerin bakkallara yöneleceği ve İstanbul'daki ekosisteme 15-20 bin yeni bakkalın katılacağı öngörüsüydü. Bu durumun, market çalışanlarının pazar günlerini aileleriyle geçirebilme olanağı sağlayarak sosyal hayat için önemli bir adım atılmasına vesile olabileceği vurgulandı.