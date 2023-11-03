İnegöl’ü TFF 3. Lig 1. Grupta temsil eden Kafkasspor, profesyonel liglerdeki ilk sezonunda 8 haftada 10 puan toplayarak 8. Sırada yerini aldı. Kafkasspor'un ligde oynanmış olan 8 karşılaşmada toplam 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunuyor. Ayrıca bir haftayı da bay geçen Yeşil Siyahlılar, 9. Hafta müsabakalarında Pazar günü ( Kasım) saat 14.00’da İnegöl İlçe Stadında Talasgücü Belediyespor’u misafir edecek.

ZORLU KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Kafkasspor ile Talasgücü Belediyespor’un aralarında 1 puan bulunuyor. Yeşil Siyahlılar rakibini mağlup ederek üst sıralara çıkmak istiyor. Galibiyeti isteyen Kafkasspor, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını Teknik Direktör Yavuz İncedal nezaretinde sürdürüyor.İnegöl protokolü kritik öneme sahip müsabaka öncesi yeşil siyahlı kulübün antrenmanını ziyaret ederek destek verdi.

SPORCU VE TEKNİK HEYETE BAŞARI DİLEKLERİNİ İLETTİLER

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş’a AK Partili yöneticiler ve meclis üyeleri, Hayrettin Endersert tesislerinde yapılan antrenmanda Kafkasspor’u ziyaret etti. Kafkasspor Başkanı Celal Ter ile kulüp yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyarette, Kafkasspor’a zorlu Talasgücü maçı öncesi başarı dilekleri iletildi. Futbolcu ve teknik heyete tatlı ikramı yapan protokol, ardından antrenmanın bir bölümünü izleyerek yöneticilerle de istişarelerde bulundu.

Fahrettin Eniş