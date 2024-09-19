Ankara’nın Akyurt ilçesinde düzenlenen bir operasyonda, piyasa değeri 960 milyon TL olan sahte bal ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı’nın istihbarat çalışmaları sonucu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gelir İdaresi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tüketime uygun olmayan ürünler ve etiket mevzuatına aykırı bal üretimi yapan bir fabrikaya baskın düzenlendi.

Operasyonda 8 bin 150 ton glikoz, fruktoz ve şekerden yapılmış sahte balın yanı sıra, 100 bin adet sahte bal etiketi ele geçirildi. Fabrikada ayrıca, 3 bin 650 ton glikoz şurubu, 2 bin 500 ton fruktoz şurubu ve 2 bin ton sahte bal yapımında kullanılan şeker bulundu.

Ankara Valisi Vasip Şahin, operasyondan sonra fabrikada incelemelerde bulundu. Gazetecilere yaptığı açıklamada, Vali Şahin, sahte bal üretimi ve bozuk gıda maddelerinin halk sağlığını tehdit ettiğini belirtti. Şahin, vatandaşların ve esnafın sahte ürünlere karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, gıda güvenliğine daha fazla önem verilmesi çağrısında bulundu. Ayrıca, devletin bu tür tehlikeli üretimlerle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Vali Şahin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Burada ele geçirilen ürünler halk sağlığını tehdit eden unsurlardır. Vatandaşlarımız, alışveriş yaparken gıda güvenliğine dikkat etmeli, fiyatlardan aldanarak sahte ürünlere yönelmemelidir. Devlet olarak bu tür girişimlerle mücadelemiz sürecek ve denetimler daha sıkı yapılacaktır."