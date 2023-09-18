Gayrimenkul sektöründe gözler Ekim ayında açıklanacak olan ve ilk evini alacak olanlara uzun vadede düşük faizli konut fırsatı sunacak pakete çevrildi.İSTANBUL (İGFA) - İlk evini alana kamu bankaları aracılığıyla düşük faizli kredi desteğinin Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla birlikte hayata geçmesi beklenirken, belirli standartları taşıyan ve uygun fiyat aralığındaki projelere tesis edilecek kredinin ilk kez konut alacak olanlara uygulanacağı belirtilirken, devletin destekleyici rolünü güçlendiren kredide oranların yüzde 1.20 seviyesinde belirleneceği öğrenildi.

Karmar AŞ İcra Kurulu Başkanı Emrullah Yedikardeş, paketin TÜİK verilerine göre 7 milyonu bulan kiracıların ev hayallerine destek olmasının beklediğini belirtirken, aynı zamanda yüksek kredi faizlerinden dolayı durulan sektörün canlanmasını da sağlayacağını açıkladı.

Paketle ilgili değerlendirmede bulunan Yedikardeş, gayrimenkul sektöründe gözlerin ekim ayında açıklanacak olan ve ilk evinialacak olanlara uzun vadede düşük faizli konut fırsatı sunacak pakete yöneldiğini söyledi. Söz konusu paketin TÜİK verilerine göre 7 milyonu bulan kiracıların ev hayallerine destek olmasının beklediğini belirten Yedikardeş, aynı zamanda yüksek kredi oranlarından dolayı durulan sektörün canlanmasını da sağlayacağını açıkladı.

Kredilerin ev alacak olanlar için en önemli finansman olduğunu ve belirten Emrullah Yedikardeş, açıklanacak bu cazip paketin yıllardır düşen ev sahipliği oranlarının yükselmesine katkı sağlayacağına inandıklarını açıkladı. Yedikardeş “Türkiye’de 2022 sonu verilerine göre kendi evinde oturanların oranı yüzde 56,7’ye gerilemiş durumda. 7 milyon kiracı ev sahibi olma hayallerini canlı tutuyor. Bunlara şimdilik aile konutunda oturup evlilik hazırlığı yapan gençleri de eklemek gerekiyor. Dolayısıyla milyonlarca insanın gözü kulağı Ekim ayında Ankara’dan gelecek haberde” yorumunu yaptı.