Aslında kriminal bir alan, delil niteliği hususlarının olduğunun farkındayız. Biz arama çalışmalarımızı bu hassasiyeti göz önüne alarak yapacağız. İnşallah olumlu bir neticeye ulaşılabilir” dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) bağlı arama kurtarma ekipleri, Esad rejiminin işkence merkezi olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kaldığı düşünülen mahkumları arama faaliyetlerine başladı. Hapishaneyi ziyaret eden AFAD Başkanı Okay Memiş, hapishanede incelemelerde bulunarak, koğuşları gezdi. Hapishaneye ilişkin sunum yapılmasının ardından AFAD Başkanı Memiş açıklamalarda bulundu. Memiş, sabah saatlerinde Hatay'dan hareket ettiklerini belirterek, “5-6 saatlik yolculuktan sonra Şam'a geldik. Sednaya Hapishanesi önündeyiz. Buradaki yerel otoritenin talebi üzerine, Şam Büyükelçiliğinin yardım talebi iletmesi üzerine organizasyonumuzu yaptık. 43 araç, 121 personelle birlikte Sednaya Hapishanesi önüne geldik” dedi.