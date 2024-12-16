Bu gelişme sonrası, Almanya'da erken seçimlerin 23 Şubat'ta yapılması kararlaştırıldı.

Hür Demokrat Parti (FDP) koalisyondan ayrılınca, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller'den oluşan hükümet çoğunluğunu kaybetti. Başbakan Scholz'un güven oylaması başvurusu sonucu, bugün yapılan oylamada erken seçimler için yol açıldı. Normalde 28 Eylül'de yapılması planlanan seçimler, koalisyonun karar alma çoğunluğunu kaybetmesi nedeniyle erkene alındı.

Meclis Başkanı Bärbel Bas'ın yaptığı açıklamaya göre, güven oylamasında 207 milletvekili Scholz lehine, 394 milletvekili ise aleyhine oy kullandı. Ayrıca 116 milletvekili çekimser kaldı. Bu sonuç, Scholz'un gerekli 367 oy çoğunluğunun oldukça gerisinde kalmasına yol açtı.