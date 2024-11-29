“2024 yılında mı, 2025 yılında mı emekli olalım?” sorusunun, emeklilik sisteminde ortaya çıkan bir farktan kaynaklandığını belirten AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, işçi statüsünde çalışanları doğrudan ilgilendiren bu meseleye dikkat çekti.

Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Son günlerde sık sık muhatap olduğum bir soru var.

2024 yılında mı 2025 yılında mı emekli olalım?

Sorunun sebebi 2024 yılı sonu emekli olanla 2025 yılında olacak arasında yaklaşık % 30 luk bir fark oluşacağı düşüncesi.

Doğru mu? Doğru.

Kimleri kapsıyor? İşçi statüsünde çalışanları.

Peki, emekli aylıkları arasında oluşacak %30’luk fark neden kaynaklanıyor? 2024 yılında emekli olanlar yılık %86,16 zam aldı.

2025 yılında emekli maaş hesaplamasında çalışanların geçmiş yıllarda ödediği primlerin güncellenmesi için 2024 yılı güncelleme katsayı olan %43 kullanılacaktır. Yani maaş hesaplamalarında 2024 yılındaki zamlardan faydalanamayacaklar.

*İşte sorun, bu yıl yapılan zam ile gelecek yıl kullanılacak güncelleme katsayısı arasında oluşacak olan ciddi farktan kaynaklanıyor.*

Bu şartlarda 2024 yılında emekli olmak çok avantajlı.

Dezavantajları nedir?

-Nitelikli iş gücününüm üretimden çıkacak olması.

-Sistemde zaten var olan genç emekli baskısının arttıracak olması.

-SGK’nın prim gelirlerinden mahrum kalarak yeni, hem de genç emekliler için yükleneceği ilave mali yük.

Bir gün gibi kısa sürelerle oluşan maddi farkların emeklilik sistemimizden çıkarılması lazım.

Not: Konunun çok taraflı değerlendirildiğini biliyorum ama artık erken emekliliğe yol açacak uygulamalardan uzak durulmalıdır.