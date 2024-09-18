AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen ‘Türkiye Buluşmaları’ programı kapsamında Genel Başkan Yardımcıları, Bakanlar, Milletvekilleri, Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinin katılımlarıyla AK Parti tam kadro sahaya indi.



81 il ve tüm ilçelerde gerçekleşecek olan program kapsamında Bursa’nın tüm ilçelerinde de eş zamanlı çalışmalar icra edildi.

"Türkiye Buluşmaları" programları kapsamında mobilyanın başkenti İnegöl’de de yoğun çalışmalar gerçekleştirildi.



AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, AK Parti MKYK Üyesi Serpil Yılmaz, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve İnegöl İlçe Teşkilatı tam kadro, birbirinden farklı programlarda toplumun farklı kesimleriyle bir araya geldi. Bursa’da STK temsilcileriyle bir araya gelinerek yapılan basın açıklaması ile başlayan programa İnegöl’de devam edildi.

AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş Türkiye Buluşmaları programı kapsamında şehirde gerçekleştirdikleri çalışmalarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Durmuş:

Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu "Türkiye Buluşmaları" programımız kapsamında bugün İnegöl’de önemli temaslarda bulunduk. MKYK üyemiz Sn. Serpil Yılmaz başkanımızın da katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizi Bursa’da düzenlenen Gastronomi Festivalinde İnegöl Belediyemizin Gastro İnegöl standını ziyaret ederek başladık. Burada İnegöl’ümüzün asırlık lezzetleri tatma ve yakından inceleme fırsatı bulduk. Sanayisi ve tarımsal verimliliği ile adını dünyaya duyuran şehrimiz aynı zamanda gastronomi alanında da ciddi bir potansiyeli bünyesinde barındırıyor. Bu anlamda bizler de şehrimizin değerlerini dünya ile buluşturmak için ciddi gayret sarf ediyoruz.

‘’AK PARTİ MİLLETİN BAĞRINDAN ÇIKMIŞ BİR PARTİDİR’’

Şehrin çehresini değiştiren yatırımlardaki son aşamaları ve İnegöl’e değer katan projeleri yerinde incelediklerini belirten Durmuş, ‘AK Parti olarak dün olduğu gibi bugün de yine sahadayız,AK Parti teskilatlari sadece seçimden seçime sahaya çıkan değil her daim vatandasiyla hemhal olan gücünü milletinden alan partidir. En büyük motivasyon kaynağımız olan vatandaşlarımızla buluştukça enerjimiz ve heyecanımız daha da artıyor. AK Parti bir istişare partisidir. Bu itibarla İnegöllü esnaflarımızla, iş insanlarımızla, gençlerimizle, yaşlılarımızla hülasa 7’den 70’e toplumumuzun tüm kesimleriyle her fırsatta bir araya geliyoruz."Türkiye Buluşmaları" programlarımız vesilesiyle hemşehrilerimizle olan gönül bağlarımızı kuvvetlendiriyor, birlik ve beraberliğimizi perçinliyoruz. ‘’ açıklamalarında bulundu.

“HER DAİM BİRLİKTE, ÖZÜMÜZDEN GELECEĞE”

Türkiye Buluşmaları programının bir diğer önemli ayağı, sivil toplum kuruluşları ile yapılan istişare toplantısıydı. Bu toplantıda Türkiye’nin ekonomik olarak üst lige çıkabilmesi için atılması gereken adımlar ele alındı. AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Türkiye’nin yapısal reformlarını hızla hayata geçirdiğini belirterek, "Ekonomik altyapımızı güçlendirmek ve daha ileriye taşımak için herkesin katkısının olduğu bir süreci yürütüyoruz.’’ değerlendirmesinde bulundu.

Gün boyu devam eden program kapsamında AK Parti heyeti Kore Gazisi Hasan Dede'yi hanesinde ziyaret etti. Ayrıca tüm teşkilat kademeleriyle istişare toplantısınin akabinde merkez ve kırsal Mahalle sakinleri ile bir araya gelinen ziyaretler sonrası esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunuldu.

Son olarak, Türkiye’nin katılımcı ve demokratik bir anayasa ile sağlam temellere dayanan bir hukuk sistemi inşa etme zorunluluğuna vurgu yapıldı. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi ile birlikte Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşılacağı belirtildi.