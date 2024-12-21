Kulüp yönetimi, sezonun henüz tamamlanmadığını belirterek, bazı kişilerin sanki sezon sona ermiş ve Akhisarspor ligden çekilmiş gibi bir hava yaratmaya çalıştığını dile getirdi. Bu tür dedikodulara itibar edilmemesi gerektiği ifade edildi.

Akhisarspor yönetimi, sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Bazı kişiler, kulübümüze ait sosyal medya hesaplarında böyle bir bilginin yer almadığını belirtmek isteriz. Akhisarspor’un ligden çekilmesi gibi asılsız iddiaların gerçekle hiçbir ilgisi yoktur” denildi.

Korsan Medyacılara Tepki

Akhisarspor, bazı kişilerin kendilerini medya kuruluşu olarak tanıtarak kulübü ve camiayı hedef aldığını belirtti. Yapılan açıklamada, bu tür kişilerin sadece kulübü kötülemek ve zarar vermek amacıyla hareket ettikleri vurgulandı. Yönetim, “Bu kişilere gereken cevabı sahalarda daha önce verdik, yine aynı şekilde cevap vereceğiz” dedi. Kulüp, herkesin söylediklerine dikkat etmesi gerektiğini ve buna göre hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Akhisarspor Sahipsiz Değildir

Yapılan açıklamada, Akhisarspor’un asla sahipsiz kalmayacağına ve her zaman güçlü bir şekilde varlığını sürdüreceğine dikkat çekildi. Yönetim, kulübün her zaman güçlü destekçileri olduğunu ve hiçbir dedikodunun kulübün moralini bozamayacağını belirtti.