İnegölspor zirve hesabı olan takımlar ile oynadığı her maç adeta aksiyon film sahnelerini aratmadı.

Oyunun her anı mücadele her anı temaslı futbol hatta bazı bölümlerinde ise çatır çatır ikili mücadeleler. Tabi taraftarımızı da kutluyorum; onlarda destekleri ile bu filmin önemli karakter oyuncu rollerinde oldu hep.

500 milyon lirayı geçkin takım değeri ile grubun en allı pullu takımı olan Batman. Biz 10 kişi kalasıya kadar tek pozisyon bulmuştu. Bu da 80 dakikalık süre içerisinde oldu. Sahanın her yerinde oyun oynayan, rakibe top vermeyen, bütün bunları yaparken takım oyununa sadık kalan, oyun hafızasını devamlı diri tutan bir takımdan bahsediyoruz.

Taner’in olmayışı nedeniyle kanatları Taha ve Hüseyin Afgan ile oluşturan teknik heyetin, bu hamlesi tutarken, orta sahanın agresif enerjisi de bunlara eklenince tadından yenmez bir tablo ortaya çıkmış oldu.

Kim ne derse desin İnegölspor yüksek tempoda başladığı maçı bir şekilde puan ya da puanlarla bitirmeyi başarabiliyor. Öne geçtikten sonra farkı arttıracak, maçı koparacak pozisyonda bulduk ama olmadı. Doğal olarak bu tür kaliteli ayaklara sahip takıma ceza kesimi yapamayınca da iş ister istemez başka hallere de geliyor, geldi de. Kerem’in oyundan atılması ile de rakip sazı eline aldı. Onlar çaldı biz dinledik. 3 topları direkten döndü. 2 net atakları da dışarı gitti. Farklı alacağımız maçı son 10 dakikada farklı kaybedebilirdik de. Bizde Kerem Batman da ise Mert ve Atabey adeta takımlarının kaderlerine etki etmiş oldular. Bu arada maçın hakeminin Yasin'in rakibini gırtlaklamasını görmemesi de bizim için büyük şanstı. Yoksa maçın hikayesi başka tarafa gitmiş olacaktı.

Sonuçta lider takımdan bir puan bizim için iyi oldu. Play-Off yolunda umudumuz daha da artarak devam ediyor. Olur ya da olmaz ama en azından güzel bir hikaye yazmaya devam ediyoruz. Oda bana göre şu an için yeterli…