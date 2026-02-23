Geçtiğimiz hafta Sincan Belediyesini elinden kaçıran 43 puanla 6. sıradaki temsilcimiz İnegölspor, Cumartesi günü deplasmanda 23 puanla 15. sıradaki Beykoz’u baştan sona kadar üstün oynadığı ve çok sayıda gol kaçırdığı maçta 2 golle geçerken play-off’a iyice ısındı. Aldığı bu galibiyetle puanını 46 yaparken fikstürdeki 5. sırasını korudu. 6. sıradaki Adana 01 deplasmanda Ş.Urfayı 2-1’le geçerken 7. sıradaki İskenderun ise zirvedeki Muğla ile 0-0 berabere kalarak play-off iddialarını devam ettirdiler.

Rakip Beykoz kümede kalmayı hedefleyen mütevazi bir kadro ile ilk maçta kalesinde 3 golle 3 puan bıraktığı İnegölspor’u evinde ağırlarken öncelikle beraberliği hedefleyerek oynamaya çalıştı. Ancak mevcut kadrosuyla İnegölspor gibi oturmuş ve play-off’u kovalayan iki kanat oyuncusu grubumuzun en etkili oyuncuları olan takımdan puan alması zordu. Nitekim oynadığı etkisiz ve hatalarla dolu oyunla çok farklı bir skorla ayrılabileceği maçı sadece 2 golle kaybetti.

İnegölspor’a gelince teknik heyet maça kalede Bekir, geride Enes-İbrahim-Ahmet-Orhan, ortada Yusuf-Emre-Kerem, ileride Hüseyin-Yasin-Taner klasik tertibiyle çıktığı maçın 57. dakikasında sakatlanan kalecimiz Bekir’in yerine Emre Şeker daha sonra 83. dakikadan sonra Yusuf-Kerem-Yasin-Taner-İbrahim’in yerlerine Özcan-Taha Recep-H.Alp-Burak ve Mete’yi oyuna aldı. Skoru korumak amaçlı bu değişiklikler golleri kaçırmaya devam ederek skoru korudular. Maça çok istekli ve hızlı başlayan temsilcimiz rakibini ilk dakikalardan itibaren baskı altına alarak ilk golü Kerem’le çabuk buldular. Bu baskısını devam ettiren temsilcimiz 2. yarıda iki kanadından Taner ve Hüseyin’le getirdiği bir çok gol pozisyonunu cömertçe çimlere gömerken Hüseyin’in sağdan getirip altı pasta alda at dediği Yasin topu kafa ile rakip filelere bıraktı. Bu golden sonra iyice çözülen rakip takım müdafaasında o kadar çok açık verdi ki, bunları değerlendirebilseydik maçı çok daha farklı kazanabilirdik. Rakip bir kez kalemize geldi. Onu da kalecimiz Bekir kurtardı. Ancak talihsiz bir şekilde sakatlanıp oyundan çıktı. Bekir’e geçmiş olsun diyoruz. İnşallah önemli bir şeyi yoktur. Müdafaamız bu kadar etkisiz bir forvet karşısında keyif yaptı. Orta sahamız topa hakimdi. Forvetimizde kanatlarımız çok iyi oynadı. Ancak ceza alanına kestikleri topları orta saha ve forvetimiz değerlendiremeyince 2 golle yetindik. Böylesine kolay maçlarda kulübedeki oyuncularımız oyuna daha erken alınmaları gelecek için daha faydalı olur.

Geçtiğimiz günlerde takım içerisindeki gerginliğin tolere edilerek tatlıya bağlanması sevindirici bir durumdur. Takımımızın ilk 11’de oynayan Yusuf’un bahis skandalı nedeniyle ceza almasıyla onun formasını alan Özcan’ın oynadığı maçlarda gerçekten herkesin takdirini kazanmış ve takıma oturmuştu. Yusuf’un cezası bitince formasını tekrar alması için iyi oynayan Özcan’ın performansının düşmesi beklenerek formanın Yusuf’a verilmesi daha adaletli olurdu. Özcan’ın formasının alınıp Yusuf’a verilmesiyle doğal olarak meydana gelen gerginlik yönetim tarafından tolore edilerek tatlıya bağlanması sevindirici bir durumdur. Umarız buradan teknik heyetimiz ve oyuncularımız gerekli dersleri çıkararak play-off’a emin adımlarla yürürler. Bunda en büyük görev takımımızın başındaki İsmail Güldüren’e düşüyor. Kenarda daha sakin kalmalı. Saha kenarındaki agresifliğini soyunma odasına saklaması daha hayırlı olur. Unutmasın ki bu oyuncu kadrosu bu sezon beklenmeyen güzel bir hikaye yazıyor.

Sonuç olarak İnegölspor deplasmanda iyi oynayarak kazandığı bu maçla Play-off’a iyice ısındı. Play-off’taki 2 rakibi Adana 01 ve İskenderun’un kalan maçları bizden kat kat daha zor. Tek umutları İnegölspor’la evinde oynayacak olmalarıdır. Ancak bir gerçek var ki ikisinin de İnegölspor’u yenmeleri çok zor. İnegölspor’un fikstürü ise daha avantajlı. İnegölspor’umuzun bu avantajını iyi değerlendireceğine inanıyorum. Önümüzdeki hafta evinde Buca’yı konuk edeceği maçı kolay ve farklı kazanmasını bekliyoruz. Beykoz maçını kazanan başta teknik heyetimizi ve oyuncularımızı kutluyor, Buca maçı başarılarını yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖLSPOR YOK”