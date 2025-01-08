Akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler devam ederken, benzin ve motorin zammının ardından sektör kaynakları LPG fiyatlarında indirim yapılacağını belirtti.

Sektör kaynaklarına göre, LPG (otogaz) litre fiyatına yarın gece itibariyle 52 kuruşluk bir indirim uygulanacak.

Benzin ve motorin fiyatlarına son iki günde ard arda zam yapılmıştı.

Motorin fiyatı, bu gece yarısından itibaren 98 kuruş artarken, benzine dün gece yarısından itibaren 1,27 TL zam uygulanmıştı.

Bu gece yarısı itibariyle ise benzin ve motorin fiyatlarında bir değişiklik beklenmiyor.