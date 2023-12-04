Ocak ayında emekliler için yapılacak zam onaranı merak içinde beklenirken yeni bir durum yaşandı. TÜFE tahminlerine göre, emekli maaşlarında yapılacak olan artış ile ilgili oranların ne düzeyde olacağı hakkında bilgiler veriyor.

Temmuz ve Ekim aylarında enflasyon %29.41 olarak görüldü. Geriye kalan 2 aylık veri yapılacak olan zamma ışık tutacak. Mevcut emekli maaşına göre zam oranı netlik kazanıyor. Şimdi 7 bin 500 TL alan emekli %39.26 oranında zam ile 10.444,50 TL gibi bir rakam alabilecek.

Ocak ayında yapılması beklenen 6 aylık enflasyon zammı herkes tarafından merak ediliyor. Emekliler için verilecek zam, Tüfe verilerine göre değerlendirilecek.

Yeni zam ile beraber emekli maaş örnekleri

7 bin 500 TL için 10 bin 444,50 TL, 7 bin 600 TL için 10 bin 583,76 TL, 7 bin 700 TL için 10 bin 723,02 TL

7 bin 800 TL için 10 bin 862,28 TL, 7 bin 900 TL için 11 bin 001,54 TL, 8 bin TL için 11 bin 140,80 TL