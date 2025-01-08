Fahiş fiyat uygulayan işletmelere karşı vatandaşların tavizsiz bir duruş sergilemesini ve bu tür durumları Ticaret Bakanlığı'na ve gerekli mercilere bildirmelerini isteyen Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Bolat, "Bu konuda en ufak bir taviz vermemiz mümkün değildir. “Devlet-millet el ele” şiarıyla hareket ederek haksız fiyatlamalara karşı vatandaşlarımızla birlikte mücadele edecek, bu tür fırsatçılıkların boykot ve yasal yaptırımlar ile önüne geçeceğiz" mesajını yineledi.

Fahiş fiyat uygulayan işletmelere karşı vatandaşlarımızın tavizsiz bir duruş sergilemesini ve bu tür durumları Ticaret Bakanlığımıza ve gerekli mercilere bildirmelerini rica ediyoruz. Bu konuda en ufak bir taviz vermemiz mümkün değildir. “Devlet-millet el ele” şiarıyla hareket… https://t.co/3Ty5vtywP4 — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) January 8, 2025