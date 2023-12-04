İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'in Dargeçit ilçesi Alayurt kırsalında düzenlenen Kahramanlar-32 Operasyonu'nda, biri kırmızı kategoride olmak üzere toplamda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonun başarıyla sonuçlandığını duyurarak şu açıklamayı yaptı;

"Mardin ili Dargeçit ilçesi Alayurt Kırsalında Gerçekleştirilen KAHRAMANLAR-32 Operasyonunda 1'i Kırmızı Kategoride olmak üzere

2 terörist etkisiz hale getirildi

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak."