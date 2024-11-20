Reklam Kurulu, 12 Kasım’da düzenlenen toplantısında, tüketicileri yanıltan, bilgi eksikliklerini istismar ederek mağduriyet yaratan reklam ve haksız ticari uygulamaları inceledi. Toplantıda, 164 dosyadan 151’inin mevzuata aykırı olduğu belirlenirken, alışveriş tercihlerinde önemli rol oynayan reklam ve ticari uygulamalar için toplam 19 milyon 616 bin 776 lira idari para cezası ve durdurma cezası uygulandı. Ayrıca, eksik bilgilendirme nedeniyle müdahale gerektiren 2 dosya için tedbiren durdurma, 29 dosya için ise erişim engellenmesi kararı alındı.

11 ayda yaklaşık 224 milyon lira idari para cezası kararı verildi

Yılın ilk 11 ayında toplam bin 704 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunan Kurul, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen bin 509 dosya hakkında durdurma cezası ve toplam 223 milyon 939 bin 186 lira idari para cezası ile erişimin engellenmesine karar verdi. Reklam Kurulu tarafından kasım indirimlerinin de devam ettiği dikkate alınarak, tüketicilere uyarılarda bulunuldu. Yapılan açıklamada şunlara dikkat edilmesi gerektiği belirtildi:

"Tüketicilerin alışveriş öncesi ihtiyaçlarını doğru belirlemeleri, satıcı/sağlayıcı hakkında ön inceleme yapmaları, satın alınacak mal veya hizmetin emsallerine göre fiyatını araştırmaları, indirim tutarına veya oranlarına dikkat etmeleri, internet sitesi adresinin satıcı veya sağlayıcıya ait olup olmadığını kontrol etmeleri, sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen sayfalara karşı dikkatli olmaları, internet sitesinde SSL sertifikası, 3D security gibi güvenlik unsurlarının olup olmadığını kontrol etmeleri, ödeme yapmadan önce tüketiciye iletilmesi gereken ön bilgileri ayrıntılı okumaları büyük önem arz ediyor."