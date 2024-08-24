Balıkesir Kadın Girişimciler İl İcra Kurulu, Erdek ve Bandırma Ticaret Odası’na ziyarette bulunarak kadın üyeler ile bir araya geldi.

Balıkesir Kadın Girişimciler İl İcra Kurulu, Erdek Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu’nu ziyaret etti. Balıkesir Kadın Girişimciler İl İcra Kurulu Başkanı Buse Tellioğlu Altındiş’in başkanlığında, merkez ve çeşitli ilçelerin kadın girişimcilerinden oluşan kurul, Erdek Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri ile bir araya geldiler.

Erdek Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Beyza Aydın’ın yetkilisi olduğu işletme ziyareti ile programlarına başlayan Balıkesir Kadın Girişimciler İl İcra Kurulu, Erdek Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu ziyareti sonrasında Bandırma Ticaret Odası’nda Kadın Girişimciler Kurulu’nun misafiri oldu.

Bandırma Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gözde Engür, konuklara yaptıkları ve planladıkları faaliyet ve projeleri aktarırken Balıkesir Kadın Girişimciler İl İcra Kurulu Başkanı Buse Tellioğlu Altındiş ise birlikte proje yapabileceklerini iletti.

Balıkesir Kadın Girişimciler İl İcra Kurulu’nun Bandırma ziyareti, Bandırma Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gözde Engür’ün İşletme ziyareti ile sonlandı.