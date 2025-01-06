Başkan Ali Doğru açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: Sinan başkanı dikkatlice dinledim. Ahmet başkan'la konuşurken doğrusu 25 yıl geriye gittim. Bir vefa örneği sergilediler. Kemal abimin de ve onun gibi büyüklerimizin bu hareketi bu noktaya gelmesi aşamasında ufuklarından vizyonların olduğunu özellikle genç kardeşlerimize söylemenin faydalı olduğunu düşünüyorum. Ali Kemal abimin benim üzerinde çok emeği var hem okurken onun finans etti onun bursu ile okuduğumu söyleyebilirim. Şükür ki İnegöl'e tayinim çıktı ilk görev yerim ve 25 yıl bu şehre hizmet etme şansım oldu. En sonunda İnegöl Milli Eğitim müdürlüğü görevini ifa ederken en sonunda dediler ki hadi artık sen git kendi memleketine hizmet et. İnegöl'e 40 kilometre mesafeden güzel bir ilçede hizmet etmeye devam ediyorum. Tabii bir ve beraber sloganı aynı zamanda ahlak noktasında bir hareketin genel noktasında yer almaktan büyük bir gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum, davetiniz için teşekkür ediyorum. MÜSİAD ve MÜSİAD üyelerinin müsiad'a kayıtlı olan iş adamlarının benim için çok çok kıymetli bir değeri var. Ne zaman dara düşsek MÜSİAD başkanı'na giderdik Mustafa abi burada bize çok destekleri oldu. Aynı zamanda Ticaret Sanayi başkanımız artık selam vermeye korkar oldum hocam derdim ona. Ama 72.000 çocuğun sorumluluğunu ben size güvenerek aldım çok şükür de yalnız bırakmadınız beni, hepinize şükranlarımı sunuyorum.

İlçe Milli eğitim müdürlüğü görevine başladığımda uzun süre boş kalmış bir bina vardı, ne yapabiliriz yarısı tamamlanmış yarısı tamamlanmamış betona atılmış direkleri dikilmiş bir bina. MÜSİAD Başkanı Mehmet Döngel, bana hayırlı olsuna gelmişti. Ben orada bir ışık gördüm sonra hazırlık yaptık iadeyi ziyarette bulunduk. Bir projeyle gittik kendisine gelin dedim bu projeyi tamamlayalım bu binayı tamamlayalım. O dönemde İnegöl'de bilim sanat merkezi yoktu. Yapmış olduğumuz tespitle üstün yetenekli 70 çocuğumuz Bursa'daki bilim sanat merkezine gidip gelmek zorunda kalıyordu. Dedik bu binayı tamamlayalım güzel bir eğitim kurumunu İnegöl'de olmayan bir eğitim kurumu tamamlayalım. Sağ olsunlar çok kısa bir sürede aksiyon aldılar. Ve binayı tamamladık. Bugün sizlerin destekleriyle binayı tamamladık. Ve şöyle tahmin ediyorum o dönemde 70 de şu an 250'nin üzerinde çıkmıştır öğrenci sayısı. Bu da sizlerin yardımlarıyla bu ilçeye katmış olduğum eserlerden bir tanesi oldu.

Değerli dostlar Keles Bursa'ya 55, İnegöl'e 40 kilometre mesafede. Bursa'nın oksijenini aynı zamanda içme suyu olarak besleyip gelişmekte olan bir yer. Farklı turizm noktaları oluşturabileceğimiz bir alan. Aynı zamanda yatırımcı da bekleyen bir alan. Özellikle altını çizerek belirtmek istiyorum.