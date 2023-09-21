Prof. Muharrem Ergin Ortaokulu tarafından hazırlanan ve Bayrampaşa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından koordine edilen Pickleball Projesi çerçevesinde belirlenen okullara Bayrampaşa Belediyesi tarafından pickleball kortu çizgileri çekildi.

Bayrampaşa’daki okullarda öğrenciler yeni bir spor daha yapabilecek. Prof. Muharrem Ergin Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Murat Balıkçı tarafından hazırlanan, Bayrampaşa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nce koordine edilen Pickleball (tenis ve masa tenisinin bir kombinasyonu) Projesi çerçevesinde belirlenen okullara ve Çetin Emeç Stadı’na Bayrampaşa Belediyesi tarafından pickleball kortu çizgileri çekildi.

Pickleball kortu yapılan okullar şöyle:

"Tuna İlkokulu, Vatan İlkokulu, Bayrampaşa İlkokulu, Sabit Büyükbayrak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Akif İnan Ortaokulu, Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Prof. Muharrem Ergin Ortaokulu, Suat Terimer Anadolu Lisesi, Kocatepe İlkokulu, Şair Baki İlkokulu."