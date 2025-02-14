ANKARA (İGFA) - Tüketici kredilerinde genel vade sınırının değiştirilmesine yönelik basın açıklaması Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan geldi.

Buna göre finansal istikrarın sağlanmasına yönelik atılan makro ihtiyati adımlar çerçevesinde BDDK'nın kararı kapsamında belirlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırlamasındaki parasal tutarlar makro ekonomik veriler de dikkate alınarak güncellemeye gidildi.

Kredi tutarı 125 bin TL ve altında olan krediler için 36 ay, kredi tutarı 125.000 TL'nin üzerinde olup 250 bin TL'nin üzerinde olmayan krediler için 24 ay, kredi tutarı 250 bin Türk Lirasının üzerinde olan krediler için 12 ay vade kararı alındı.