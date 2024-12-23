Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla, ilk üç toplantısını 10, 16 ve 19 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdi.

İlk toplantıda işçi ve işveren tarafları görüşlerini sundu, ikinci toplantıda ise Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK verileri incelendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın başkanlığında yapılan üçüncü toplantıda ise henüz bir rakam belirlenmedi.

TÜRK-İŞ, 17 bin 2 lira olan mevcut asgari ücretin, yüzde 45 oranında enflasyon artışı ve yüzde 20 refah payı eklenerek 29 bin 583 lira olması gerektiğini belirtti. Bu taleple birlikte gözler, işveren kesiminin yapacağı teklife çevrildi. Asgari ücretin kesinleşmesi için yapılacak dördüncü toplantının bu hafta içinde yapılması bekleniyor.