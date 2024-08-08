Bursa Sınav Koleji İnegöl Kampüsü, 8 Ağustos 2024 tarihinde yerel gazetecilerin katılımıyla kahvaltılı bir toplantı düzenledi. Toplantıya, kurumun kurucusu Gıyasettin Bingöl, Eğitim Danışmanı Dr. Essum Aslan ve Genel Müdür Dr. Nihat Bingölbalı katıldı.

Toplantıda, Bursa Sınav Koleji'nin eğitimdeki vizyonu ve İnegöl’deki eğitim standartlarının yükseltilmesine yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı. Sayın Bingöl, okullarının İnegöl'de eğitimde bir mihenk taşı olduğunu belirtti. Sayın Bingöl anaokulundan üniversitesi mezuniyetine kadar her öğrencileri için bir eğitim planlaması oluşturduklarını belirtti. Sayın Bingöl tüm hayatı boyunca eğitim öğretim ve bileşenleri için mücadele ettiğini bundan sonrada bütün gayretinin bu alanda olacağını dile getirdi. Bursa Çocuk Üniversitesi ve Sınav Okullarının benzersiz sistemini kurgularken tüm dünyanın gelişmiş eğitim merkezlerinden faydalandığını ve bu ufuklar eğitim kurumlarını planladığını dile getirdi. Bursa'nın ihracat merkezi İnegöl ilçesi için hem Mudanya Üniversitesi olarak hem de Sınav Kolejleri ve Bursa Çocuk Üniversiteleri olarak hizmet vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Sayın Aslan, modern eğitim yöntemleri ve öğrenci merkezli yaklaşımların önemine değindi. Sayın Aslan, "Öğrencilerimize küresel düzeyde rekabet edebilmeleri için güçlü bir yabancı dil eğitimi sunuyoruz. İnegöl’ün eğitim üssü olma hedefimiz doğrultusunda, Mudanya Üniversitesi ile iş birliği yaparak, bu ihracat yapan kentte inovasyonun gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Sayın Aslan ayrıca, "Bursa Çocuk Üniversitesi ile yürüttüğümüz projeler ve yapay zeka kullanılarak oluşturulan yayınlar sayesinde, öğrencilerimize en ileri teknolojilerle donatılmış bir eğitim sunuyoruz. Adımız Sınav, işimiz Sınav; bu doğrultuda öğrenci başarısını en üst seviyeye çıkarmak için sürekli çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sayın Bingölbalı ise okulun genel hedefleri ve başarı stratejileri hakkında detaylı bilgiler verdi. Sayın Bingölbalı "Okulumuz, sadece akademik başarıya değil, aynı zamanda öğrencilerin sportif ve kültürel gelişimlerine de büyük önem veriyor. Geniş spor alanlarımız ve modern ekipmanlarımızla öğrencilerimize çeşitli spor dallarında eğitim veriyoruz. Ayrıca, sanat atölyelerimiz ve kültürel etkinliklerimizle öğrencilerimizin sanatsal yeteneklerini geliştirmelerine imkan tanıyoruz" dedi.

Yerel gazeteciler, toplantı boyunca eğitimle ilgili çeşitli sorular sorarak bilgi aldı ve Bursa Sınav Koleji'nin İnegöl’deki eğitim camiasına yaptığı katkılardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Toplantı, samimi bir atmosferde gerçekleştirildi ve katılımcılar, eğitim alanında iş birliğini güçlendirmek adına önemli adımlar atılacağının sinyalini verdi.