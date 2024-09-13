Festival kapsamında Gastro Sahne'de, Dr. Esat Özata, Sahrap Soysal, Melek Baykal gibi ünlü isimler yer alacak ve alanında uzman şefler yeteneklerini sergileyecek. Bunun yanında, çeşitli yarışmalar ve sürpriz ödüllerle festival heyecanı dorukta olacak. Ayrıca festivalde Nebil Özgentürk, Pınar Altuğ Atacan, Serkan Güzelçoban ve Şef Yağız İzgül gibi ünlü isimlerin katılacağı söyleşiler de gerçekleşecek.

Müzikseverler için festival programı şu şekilde:

- 13 Eylül Cuma 21:00'de Oğuzhan Koç

- 15 Eylül Pazar 21:00'de Fettah Can konser verecek.

Bursa’nın birbirinden lezzetli yemekleri eşliğinde unutulmaz bir deneyim yaşamak isteyenler, 13-14-15 Eylül’de Merinos Park’ta buluşacak.