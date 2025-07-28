Festival, sonbaharda “Festivalden Kalanlar” başlığıyla yeniden sanatseverlerle buluşacak. Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde bir süredir olağanüstü gelişmeler yaşandığına dikkat çekildi. Özellikle Bursa çevresindeki yangınların kent halkını derinden etkilediği, bu nedenle festivalin planlandığı şekilde devam ettirilemeyeceği ifade edildi.

Festival kapsamındaki konser ve diğer etkinliklerin tamamen iptal edilmediği, sadece ileri bir tarihe alındığı belirtildi. Organizasyon ekibi, ertelenen etkinliklerin Ekim ayında sanatseverlerle buluşturulacağını duyurdu. Açıklamada sanatın her koşulda hayatın bir parçası olduğu vurgulanarak, sadece geçici bir ara verildiği ancak yaşamın ve sanatın durdurulmayacağı dile getirildi.

Festivalin yeni tarihleriyle ilgili detayların ilerleyen haftalarda kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi. Etkinlik programına dair gelişmelerin @bursakultursanatveturizmvakfi adlı sosyal medya hesabı üzerinden takip edilebileceği bilgisi verildi.