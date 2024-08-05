BURULAŞ'tan yapılan açıklamada, Zafer Plaza / Pirinç Han ile Çınarönü arasında çalışan T3 (Nostalji) tramvay hattının güvenlik nedenleriyle geçici olarak durdurulduğu bildirildi. Açıklamada, hattın üzerindeki tarihi binanın yanması sonucunda oluşan yıkılma tehlikesi nedeniyle bu kararın alındığı ifade edildi.

"Değerli yolcularımız; Zafer Plaza / Pirinç Han – Çınarönü T3 (Nostalji) Tramvay hattımız üzerinde bulunan tarihi binanın yanması sonucu oluşan yıkılma tehlikesi nedeniyle, T3 (Nostalji) tramvay işletimimiz güvenlik sebebiyle geçici olarak durdurulmuştur."