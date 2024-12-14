Nesine 3. Lig’de liderliğini sürdüren yeşil-beyazlı ekip, Teknik Direktör Pablo Martin Batalla yönetiminde sahaya çıkacak. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanacak bu önemli karşılaşmaya taraftarlar büyük ilgi gösterdi ve stadyumun kapalı gişe olması bekleniyor. Yaklaşık 43 bin taraftarın stadyumda yer alması öngörülüyor.

Sezona müthiş bir başlangıç yapan Bursaspor, geride kalan 14 maçta 12 galibiyet elde etti. Sadece 2 maçta berabere kalan yeşil-beyazlılar, 34 gol atarken, kalesinde yalnızca 4 gol gördü.

Bugün oynanacak Bursaspor - Karşıyaka maçının hakemi Emre Kaan Çalışkan olacak. Yardımcılıklarını Furkan Ulu ve Demirhan Emir üstlenecek, dördüncü hakem ise Buğrahan Dilkan İnanır olacak. Karşılaşma saat 14.00’te başlayacak ve Ekol TV ekranlarından canlı yayınlanacak.