Başkan Çelik, özellikle bankalara olan borç yükü konusunda adım attıklarını belirterek, Ziraat Bankası’na olan 89 milyon liralık borcun tamamının ödenip kapatıldığını duyurdu. Bu borcun, kulübün finansal yükümlülükleri arasında en büyük kalem olduğunu vurgulayan Çelik, bu başarının camia için önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Başkan Çelik, Miraç Kandili dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, bu güzel haberi taraftarlarla paylaşırken, borcun kapatılmasının tüm Bursaspor camiasına hayırlı olmasını diledi.

