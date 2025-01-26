Hakemler: Burak Demirkıran, Hüseyin Can, Caner Kurt

Tokat Belediye Plevnespor İlk 11'i:

Kaleci: Ebubekir Elihoş

Defans: Muhsin Polat, Özgür Sürer, Berk Kal

Orta saha: Muhammed Yavaş, Serkan Gürses, Eren Özdemir

Forvet: Gürkan Varlık, Kadir Can Gündoğdu, Murat Can Bölükbaşı, Abdülkadir Akyıldız

Bursaspor İlk 11'i:

Kaleci: Anıl Atağ

Defans: Abdullah Tazgel, Taha Can Velioğlu, Eren Tunalı, Mehmet Yiğit

Orta saha: Yiğitali Bayrak, Musa Çağıran

Forvet: Ahmet İlhan Özek, İlhan Depe, Sedat Cengiz, Mücahit Can Akçay

Maçtan önemli dakikalar

29' Tokat Belediye Plevnespor: Mustafa Gürkan Varlık çıktı, Umut Can Kanber oyuna girdi.

33' Tokat Belediye Plevnespor: Abdülkadir Akyıldız çıktı, Deniz Pala oyuna girdi.

39' Tokat Belediye Plevnespor: Deniz Pala sarı kart gördü.

43' Tokat Belediye Plevnespor: Serkan Gürses sarı kart gördü.

46' Bursaspor: Eren Tunalı çıktı, Hamza Gür oyuna girdi.

53' Bursaspor: Ahmet İlhan Özek çıktı, Bora Yılmaz oyuna girdi.

60' Tokat Belediye Plevnespor: Kadir Can Gündoğdu çıktı, Fatih Dalgıç oyuna girdi.

60' Tokat Belediye Plevnespor: Murat Can Bölükbaşı çıktı, Haydar Deniz oyuna girdi.

73' Bursaspor: Mücahit Can Akçay çıktı, Tahir Babaoğlu oyuna girdi.

73' Bursaspor: Yiğit Ali Bayrak çıktı, Furkan Özyapı oyuna girdi.

82' Bursaspor: Taha Can Velioğlu sarı kart gördü.

83' Bursaspor: Furkan Özyapı’nın golüyle Bursaspor 1-0 öne geçti.

83': Tokat Belediye Plevnespor'dan Deniz Pala (Gol) → (1-1)

87': Tokat Belediye Plevnespor'dan Mustafa Genç (Giren Oyuncu) → Bursaspor'a İlhan Depe (Çıkan Oyuncu)

89': Bursaspor'dan Musa Çağıran (Gol) → (1-2)

90'+2: Bursaspor'dan Abdullah Tazgel (Sarı Kart)

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT