Hakemler: Burak Demirkıran, Hüseyin Can, Caner Kurt
Tokat Belediye Plevnespor İlk 11'i:
Kaleci: Ebubekir Elihoş
Defans: Muhsin Polat, Özgür Sürer, Berk Kal
Orta saha: Muhammed Yavaş, Serkan Gürses, Eren Özdemir
Forvet: Gürkan Varlık, Kadir Can Gündoğdu, Murat Can Bölükbaşı, Abdülkadir Akyıldız
Bursaspor İlk 11'i:
Kaleci: Anıl Atağ
Defans: Abdullah Tazgel, Taha Can Velioğlu, Eren Tunalı, Mehmet Yiğit
Orta saha: Yiğitali Bayrak, Musa Çağıran
Forvet: Ahmet İlhan Özek, İlhan Depe, Sedat Cengiz, Mücahit Can Akçay
Maçtan önemli dakikalar
29' Tokat Belediye Plevnespor: Mustafa Gürkan Varlık çıktı, Umut Can Kanber oyuna girdi.
33' Tokat Belediye Plevnespor: Abdülkadir Akyıldız çıktı, Deniz Pala oyuna girdi.
39' Tokat Belediye Plevnespor: Deniz Pala sarı kart gördü.
43' Tokat Belediye Plevnespor: Serkan Gürses sarı kart gördü.
46' Bursaspor: Eren Tunalı çıktı, Hamza Gür oyuna girdi.
53' Bursaspor: Ahmet İlhan Özek çıktı, Bora Yılmaz oyuna girdi.
60' Tokat Belediye Plevnespor: Kadir Can Gündoğdu çıktı, Fatih Dalgıç oyuna girdi.
60' Tokat Belediye Plevnespor: Murat Can Bölükbaşı çıktı, Haydar Deniz oyuna girdi.
73' Bursaspor: Mücahit Can Akçay çıktı, Tahir Babaoğlu oyuna girdi.
73' Bursaspor: Yiğit Ali Bayrak çıktı, Furkan Özyapı oyuna girdi.
82' Bursaspor: Taha Can Velioğlu sarı kart gördü.
83' Bursaspor: Furkan Özyapı’nın golüyle Bursaspor 1-0 öne geçti.
83': Tokat Belediye Plevnespor'dan Deniz Pala (Gol) → (1-1)
87': Tokat Belediye Plevnespor'dan Mustafa Genç (Giren Oyuncu) → Bursaspor'a İlhan Depe (Çıkan Oyuncu)
89': Bursaspor'dan Musa Çağıran (Gol) → (1-2)
90'+2: Bursaspor'dan Abdullah Tazgel (Sarı Kart)